Vergeten concept car: Peugeot 4002 (2003)

Zelfs voor Peugeot een heel vreemd concept. Wat waren ze plan met deze knotsgekke supercar?

Peugeot heeft vaak een change of hearts als het gaat om hun modellengamma. In de jaren ’70 waren Peugeots onverwoestbaar. In de jaren ’80 en ’90 waren ze sportief. In de meest recente jaren, vanaf ongeveer 2012, zijn ze stijlvol. Van 2000 tot 2012 waren ze, laten we zeggen, interessant. Er kwamen bijzondere ontwerpen langs, zoals bijvoorbeeld de 1007, een compacte auto met schuifdeuren. Of de 407 SW, die een normale gezinsstationwagon was, maar toch de ‘grote bek’-designtaal van Peugeot moest huisvesten. Of de 308 SW, een tof ruimtewonder, maar is alles ‘net niet’ (net geen ‘normale estate’, net geen MPV, net geen hatchback). Toch zijn al die ietwat vreemde auto’s niks vergeleken met waar Peugeot mee kwam aan het begin van deze periode: de 4002 Concept.

Eigenlijk alles aan deze auto is apart. De voorruit reikt in feite van de voorsplitter tot de ‘diffuser’. De ovalen grille lijkt op oude Peugeots uit de jaren ’30 en ’40. De koplampen en achterlichten zijn lang en puntig, in een vorm die later veel zou betekenen voor Peugeot. Hij heet 4002, wat in theorie ‘2004’ omgekeerd zou kunnen zijn, maar hij komt uit 2003. Allerlei rare zaken met een totaalplaatje dat even vreemd is. Hoe kwam deze vreemdeling tot stand? Wat was het idee erachter en zat er een plan in voor productie?

De ontwerper van de auto is Stefan Schulze, een Duitser. Nog nooit van gehoord? Zeer mogelijk, Schulze heeft namelijk verder geen grote namen op zijn CV staan. Hij was destijds een ‘amateurdesigner’ die meedeed aan een ontwerpwedstrijd van Peugeot zelf. Hier konden amateurdesigners een ontwerp indienen in het thema ‘retrofuturistisch’. Oftewel: ontwerp iets wat zowel de toekomst uitstraalt, maar ook designonderdelen van oude(re) Peugeot-modellen gebruikt. De winnaar kreeg 5.000 euro, een award en zijn model zou door Peugeot in schaal 1:1 gebouwd worden.

Het resultaat is de 4002. Een supercar, wat Peugeot nog nooit heeft gebouwd, maar wellicht wel had moeten doen. Over de aandrijflijn is niet zoveel bekend. In de – beperkt zichtbare – motorruimte liggen twaalf pitten, dus vermoedelijk is de aandrijflijn vrij gelijk aan die van de toen gepresenteerde 907. Zoals al eerder gezegd is de bijzondere grille een knipoog naar een hele oude Peugeot, de 402 uit 1936, die zijn koplampen in de grille had. Dat verklaart ook de naam.

Productieplannen waren er eigenlijk niet. Ook is er weinig sprake van designelementen die uiteindelijk gebruikt zijn: behalve de achterlichten, die Mercedes leende voor de tweede generatie CLS. Het idee van de 4002 is wel gaaf: een Peugeot-supercar met middenmotor. Zelfs met de recente designtaal kan dat best een tof ding worden.