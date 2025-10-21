Dit lokkertje van Volvo doet aan Tesla denken

Volvo komt met een lokkertje om nieuwe auto’s te verkopen. Het aanbod doet een beetje aan Tesla denken.

Koop een Tesla en krijg er gratis laden aan de Supercharger bij! Dit lokkertje van de Amerikaanse autobouwer zal bij nog velen bekend in de oren klinken, want het was ook echt een goede deal. Volvo komt nu ook met een aanbieding om mensen lekker te maken voor een nieuwe auto.

Gratis laden met Volvo

In Zweden krijgen kopers van een volledig elektrische Volvo vanaf februari 2026 namelijk één jaar lang gratis stroom voor thuisladen. Dat is in theorie nog beter dan het aanbod van Tesla, want voor een Supercharger moet je de deur uit. Met dit aanbod van Volvo heb je het voordeeltje gewoon lekker thuis.

Het idee is simpel: koop of lease een nieuwe elektrische Volvo, sluit een contract af met energiereus Vattenfall en laadt een jaar lang gratis. Dat is dan wel weer een nadeel, want je zit met deze deal wel vast aan deze energieleverancier. Misschien zit je daar wel helemaal niet op te wachten. Aan de andere kant is dit een actie voor Zweden, dus wij hoeven ons daar nog geen zorgen over te maken.

De belofte is als volgt. Je mag niet onbeperkt gratis stroom tappen, maar het komt neer tot zo’n 25.000 kilometer per jaar (max 5.150 kWh gratis stroom). De truc zit ‘m in het slim opladen. De auto kiest automatisch de goedkoopste en schoonste laadmomenten, meestal wanneer de zon schijnt of de wind waait. Want cadeautjes weggeven is voor Sinterklaas. Natuurlijk gaat zo’n energiegigant als Vattenfall enkel op gunstige momenten gratis stroom leveren aan je Volvo.

Via de Volvo Cars-app kun je precies zien hoeveel stroom je gebruikt en hoe vol je accu zit. De laadkosten worden vervolgens van je energierekening afgehaald. Voorlopig blijft het initiatief exclusief voor Zweden, maar dat is slechts het begin. Volvo zegt dat dit project de blauwdruk wordt voor een wereldwijde uitrol. Kortom, dit komt mogelijk ook naar Nederland en dit hoeft niet beperkt te blijven tot Vattenfall. Volvo kijkt ook naar andere groene energieleveranciers.

Het is een leuk lokkertje van Volvo in Zweden om de verkopen op te krikken. Of een jaar lang gratis thuisladen dé manier is om dit voor elkaar te boksen weet ik niet. Met eigen zonnepanelen en een slimme laadpaal kun je ook al in Nederland ‘gratis’ laden als je het een beetje slim aanpakt. Wat dat betreft was gratis laden van Tesla bij de Supercharger zo gek nog niet. Een soort win-win. Toch is het mooi meegenomen.