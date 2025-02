Gratis met de zelfrijdende Tesla taxi

Tesla is van plan om in Californië een gratis zelfrijdende taxidienst lanceren.

We hebben al een heleboel gehoord over de Tesla Cybercab en konden hem zelfs al even zelf aanschouwen in Brussel. Maar nu lijkt er toch echt schot in de zaak te komen! Elon Musk pakt door, en niet alleen bij de Amerikaanse ambtenarij.

De Washington Post weet namelijk te melden dat Tesla druk bezig is met de voorbereidingen om de zelfrijdende taxi ook echt in te gaan zetten in Californië. Hier kun je dus binnenkort echt vervoerd worden in de autonome taxi van het merk.

Gratis een Tesla taxi

Eind vorig jaar diende het merk van (voormalig) messias en visionair Elon Musk een aanvraag in bij de California Public Utilities Commission voor een vergunning om passagiers te vervoeren in de Tesla Cybercab.

De Washington Post vroeg de e-mails tussen de staat en het automerk op en daaruit blijkt dat Tesla toestemming heeft om de Cybercab te testen in de staat, met een mens achter het stuur (welk stuur?).

Wat ook uit de correspondentie blijkt is dat Tesla ook een vergunning heeft aangevraagd om daadwerkelijk klanten te vervoeren. Als die vergunning verleend wordt kunnen mensen gratis een zelfrijdende Tesla taxi oproepen. Nice!

Hoger doel

Elon Musk heeft zelf aangegeven dat de ambitie om zelfrijdende autonome voertuigen door heel de Verenigde Staten in te zetten van levensbelang is voor de toekomst van zijn bedrijf. Zelfrijdende auto’s zijn het belangrijkste wat Tesla volgens hem te bieden heeft en dus cruciaal voor de toekomst.

Nou krijgt Elon Musk het momenteel aardig voor de kiezen, maar dat weerhoudt hem er dus niet van om ook naar de toekomst te blijven kijken. Ziet hij het weer net zo scherp als toen hij met Tesla begon, of slaat hij hier de plank mis? En nog belangrijker, als het rond komt, wie gaat er dan deze zomer naar Californië om de taxi uit te proberen?