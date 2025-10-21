De station is dood, leve de Volvo ES90 fastback #test

Een beetje vreemd, maar wel lekker – dat zou een fijne uitkomst van de test van de Volvo ES90 zijn.

Voor het geval je het je afvroeg: de Volvo ES90 is een family fastback. Zelf leggen ze graag de link met de Volvo 780, wat een rasechte, tweedeurs coupé was. Zelf zal ik nog wat drank erin moeten gooien voordat ik die link zie, maar de Volvo 440 zal wel niet sexy genoeg zijn geweest om daarnaar te verwijzen.

De ES90 moet jullie de S90 doen vergeten, wat waarschijnlijk al gelukt was. De ES90 is een auto die zowel voorin als achterin bakken met comfort moet bieden. Het helpt dat er een gigantische 3,10m grote wielbasis is en ook in de lengte overklast de ES90 zijn voorganger S90 met 3cm. Toch zal iedereen ook meteen aanslaan op de hoogte, mede dankzij het accupakket is er 11cm in die dimensie bij gekomen.

En toch zit je beroerd achterin

Comfort voor- én achterin vond Volvo belangrijk bij de ontwikkeling van de ES90. Dus is er niet alleen veel ruimte achterin, maar zijn de achterzetels elektrisch verstelbaar en kunnen worden uitgerust met verwarming en ventilatie. De ruimte en luxe op de achterbank verklappen dat de ES90 in eerste instantie voor de Chinese markt was bedoeld, daar houden ze hier wel van.

Toch is het verblijf achterin niet echt feestelijk. De zitting is veel te laag en te kort, zodat de ES90 niet de comfortabele limousine waarin je als volwassen achterin lekker plaats neemt.

800 volt

Je zou verwachten dat de nog redelijk verse EX90 en deze ES90 verregaand de techniek delen, maar Volvo pakt lekker door. De eerste bouwjaren van de EX90 hadden nog een accu met 400 volt techniek, maar vanaf 2026 wordt dat geupgrade naar dezelfde 800 volt accutechniek als deze ES90.

Daarmee zijn lekker hoge laadsnelheden mogelijk: de instap ES90 met 92 kWh accu haalt maximaal 310 kW aan een geschikte snellaadpaal. Daarmee is de accu in 20 minuten weer geladen van 10-80%

De Twin Motor versies van de ES90 krijgen een 106 kWh accu die met maximaal 350 kW is vol te laden. Een laadcurve is er nog niet, maar van 10-80% laden moet in 21,8 minuten kunnen.

De 100 km regel

Wederom bewijst de Volvo ES90 dat elektrische auto’s geen SUV moeten zijn. De Volvo ES90 komt namelijk een slordige 100 km verder op een accu dan de EX90. De WLTP-range is namelijk een indrukwekkende 700 km, het begint ergens op te lijken met elektrische auto’s.

Tijdens de test gaf Volvo ons de ES90 Single Motor Extended Range mee. Dat is ondanks de nogal lange typeaanduiding, gewoon de ordinaire instapper. Die heeft een iets kleiner accupakket van 92 kWh (netto 88) en haalt daarmee 651 km.

Op de achteras zit een elektromotor, goed voor 333 pk en 480Nm. Het is echt voldoende, zonder dat het overdadig voelt. De sprint naar de 100 duurt 6,9 seconde en zoals bij iedere Volvo is de topsnelheid begrensd op 180 km/u.

De Twin Motor en Twin Motor Perfomance zijn beide wel vierwielaandrijvers en bieden respectievelijk 449 en 680 pk. Dan kan je nog sneller naar die belachelijk lage topsnelheid sprinten. De ES90 Twin Motor sprint in 5,6s naar de 100 en de Performance in exact 4s.

Te weinig knoppen, wel fijne schermen

Zelfs de verstelling van de spiegels en het stuur moet via het scherm. Ik word daar moe van, hoewel ik me ook realiseer dat je dat normaal gesproken één keer goed instelt. Mocht je auto, in bijvoorbeeld een noodgeval, willen uitlenen: je zal mensen instructie moeten geven hoe je alles instelt. Het is zo onnodig, geef ons een paar knoppen Volvo.

Het infotainment is verder OK. Volvo heeft jaren geleden de strategische keuze gemaakt om Google-diensten te gebruiken. Google Maps is simpelweg erg compleet, heeft satellietfoto’s, je kan flexibel zoeken en makkelijk alternatieve routes inzien. Het is gewoon goed en lijkt ook prima EV-routes te kunnen plannen.

Het 14,5 inch grote scherm staat rechtop en is prettig ingedeeld. Het bovenste deel is in principe gereserveerd voor Google Maps, daaronder zweven twee widgets voor audio en telefoon bediening. Daaronder zit een menu bar waarin onder meer de laatst gebruikte items zitten. Die ook nog eens slim, dus als je tot stilstand komt, kun je daar bijvoorbeeld snel naar de camera’s switchen.

Voor je neus is een 9 inch bestuurdersdisplay, dat is dus niet bijzonder groot. Een head-up display is ook present, maar is zeker niet zo uitgebreid als bij de Duitse concurrentie. Wel weer guitig is het elektrochromatisch panoramadak wat met een druk op de knop te verduisteren is. Overigens is er ook echt geen ruimte voor een rolgordijn, dus het is ook weer een noodgreep.

Dooie besturing

Voor de dynamische kwaliteiten hoef je niet naar moderne Volvo’s te kijken. De ES90 is in de basis achterwiel aangedreven, maar maak je geen illusies: speels is het niet. De instelbare luchtvering heeft twee standen die nauwelijks van elkaar lijken te verschillen.

De besturing is echt dood. Een ander woord is er niet voor. Je krijgt echt niets mee van wat er bij de voorwielen gebeurt. Voor een merk wat veiligheid propageert vind ik dat toch bijzonder. Het zorgt in ieder geval voor dat niet voor je lol een ochtendje gaat trappen op een berg- of polderweg. Je gaat dus eerder dood door verveling dan door een epische driftfail in je ES90.

De Volvo ES90 Single Motor Extended Range is er vanaf 69.995, de auto uit de test was iets duurder. De 680 pk sterke ES90 Twin Motor Performance kost 84.495 en de rest zit er tussenin.

De concurrentie zoals de BMW i5, Audi A6 e-tron en Mercedes-Benz EQE zijn soms iets goedkoper. De Volvo ES90 is wel echt groot, fraai vormgegeven en de techniek is goed. Of dat voldoende kopers over de streep gaat trekken om eens een keer niet voor de SUV te kiezen….