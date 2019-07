Dit is het vermogen van de Honda e

Power to surprise?

Stukje bij beetje komt Honda met meer informatie naar buiten over de ‘e’, de eerste elektrische hatchback van het merk. Vandaag toont de Japanse autobouwer een reeks nieuwe foto’s van het model en daarbij onthullen ze ook het vermogen dat de elektrische rakker gaat krijgen.

De Honda e krijgt een systeemvermogen van ongeveer 150 pk en 300 Nm koppel. Het is niet extreem veel, maar met zijn 50:50 gewichtsverdeling zal de Honda e vermoedelijk een grappig gooi- en smijt autootje gaan worden. Vooral het koppel van 300 Nm is aangenaam in een stadsomgeving, waar deze elektrische auto dan ook voor bedoeld is. De elektromotor is gekoppeld aan een 35.5 kWh batterij. Zoals al eerder bekend werd gemaakt moet je rekenen op een actieradius van 200 kilometer. Een lege batterij is na een halfuur voor 80 procent geladen.

Al het vermogen wordt losgelaten op de achterwielen. De hatchback heeft een draaicirkel van 4,3 meter. Nieuws dat we ook nog niet wisten is dat de Honda e Single Pedal Control gaat krijgen. Zowel accelereren als remmen kan gedaan worden met het stroompedaal. Dit is een technologie die vaker voorkomt bij elektrische auto’s.

Zoals je van een merk als Honda mag verwachten zijn ze de sportieve rijder niet vergeten. Het onderstel is zo afgesteld dat er gekozen is voor een mix van sportiviteit en comfort. Daarmee zal de Honda E geen stuiterbak worden, maar verwacht ook geen zijdezachte hatchback zoals een Peugeot e-208 bijvoorbeeld wel zal worden. Daarnaast komt de auto met een Sport Mode. De elektropower krijgt een boost en moet zorgen dat de auto sneller accelereert.

Later dit jaar presenteert het merk de productieversie van de ‘E’. De Honda komt volgend jaar op de markt. Hoewel er nog geen (richt)prijs is bekendgemaakt kan de zakelijke rijder rekening houden met 8%-bijtelling in het geval van deze auto. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen behoren tot de zogenaamde prioriteitenmarkt van het merk. De Honda E is het begin van een nieuw offensief van het merk. Tegen 2025 wil Honda alle modellen in Europa geĆ«lektrificeerd hebben.