Hebben? De gesneuvelde F1-velg van Max Verstappen

Regelrecht vanaf de RB12.

Het is misschien ietwat laat om hem nu nog als vaderdagscadeau te schenken, maar er is ongetwijfeld iemand in je omgeving die je op een willekeurig moment kunt verblijden met een Formule 1-velg. Zeker als je naasten, net als wijzelf, uit Nederland komen en hoogstwaarschijnlijk Max Verstappen aanmoedigen.

Op eBay is er recentelijk een gebruiker aan het oppervlak gekomen die allerlei fraaie memorabilia aanbiedt. Naast gebruikte velgen van coureurs als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Daniil Kvyat, heeft f1-247 ook een door Max Verstappen in de muur getorpedeerde velg in zijn online kiosk. Het gaat om een velg die toebehoort aan de Red Bull RB12, de auto waarmee Verstappen in 2016 zijn debuut voor het moederteam van de energiedrankgigant maakte. Hoewel er niet specifiek wordt aangegeven op welk circuit de Nederlander de velg in de prak heeft gereden, zijn er maar enkele raceweekenden die tot de opties behoren.

De voornaamste mogelijkheid hiervan zit nog vers in het geheugen, daar Verstappen het ongeluk enkele weken geleden nog bijna tot in het kleinste detail kopieerde. In de straten van het prinsendom Monaco parkeerde Verstappen zijn RB14 in de derde vrije training in de muur, nadat hij door de langzame Renault van Nico Hulkenberg werd opgeschrikt en de bocht verkeerd aansneed. In 2016 schatte hij de bocht eveneens verkeerd in. Destijds crashte hij in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Wat je moet afrekenen voor zo’n echte, gebruikte velg die regelrecht van een Formule 1-wagen komt? Wel, de verkopende partij wil specifiek voor dit exemplaar 750 Britse ponden vangen. Reken daarbij een euro of 50 aan verzendkosten, en je bent de trotse eigenaar van een authentiek stuk van Max’ Red Bull. Bang voor een miskoop hoef je overigens niet te zijn, daar de verkoper er een Certificaat van Authenticiteit bij uitgeeft.