Dit racespeciaaltje kun je vanaf NU direct bestellen

Stellantis Motorsport presenteert de Peugeot 208 Racing. Nú meteen te bestellen.

Ja zo lussen we de Peugeot 208 wel! Een racespeciaaltje op basis van de 208. Een echte racewagen met een leeggewicht van 1.050 kilogram en een driecilinder turbomotor die minimaal 145 pk levert. Eén en ander afhankelijk van de uitvoering.

Autosport toegankelijk

Even terug naar het begin. Moederbedrijf van Peugeot, Stellantis, stuurt een ronkend internationaal persbericht de wereld in om deze Peugeot 208 Racing te presenteren. Niet een vingeroefening of een studie, nee gewoon meteen een kant en klare auto waar Stellantis de autosport toegankelijker mee wil maken.

De auto is af fabriek meteen geregistreerd om mee te doen met de FR6 Trophy die door de Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) in het leven is geroepen als onderdeel van de Franse Rally Cup in 2025.

Eerste fabrikant

Stellantis is met deze Peugeot 208 Racing de eerste fabrikant die instapt in deze categorie. Allemaal als onderdeel van de ambitie om de motorsport breed toegankelijk te maken. Maar dan wel zonder concessies te doen aan veiligheid, kwaliteit en prestaties.

De auto moet geschikt zijn voor jong talent, maar ook voor ervaren coureurs. In ieder geval moeten de drie fundamentele waarden van Stellantis Motorsport er in zitten. Dynamiek, toegankelijkheid en rijplezier.

Peugeot 208 Racing voor en door coureurs

De auto is mede ontwikkeld met de hulp van ervaren coureurs als Yoann Bonato, Léo Rossel, Alexandre Bengué, Teddy en Jimmy Clairet. Hun feedback en finetuning heeft gezorgd voor de rij en handling ervaring die uiteindelijk in de auto zit. De Peugeot 208 Racing is dus dóór coureurs, vóór coureurs ontwikkeld.

De Peugeot 208 Racing is een auto die gemakkelijk te besturen is, zeer dynamisch en erg leuk. Hij is geschikt voor coureurs van alle profielen en ik heb er altijd met plezier in gereden tijdens mijn ontwikkelingssessies. Yoann Bonato, vijfvoudig Frans rallykampioen

Betaalbare auto

Het doel was toegankelijkheid, dus moest er ook naar de prijs worden gekeken. Zo zijn er bijvoorbeeld Michelin Pilot Sport PS5 banden gemonteerd. Standaard banden. Ook rijdt de auto op superethanol-E85 brandstof. Dat zorgt niet alleen voor een lagere uitstoot, maar ook voor minder kosten. Tenminste in Frankrijk waar de brandstof zo’n 40 procent goedkoper is dan Euro 98.

Dat maakt de auto rijden in Nederland overigens wel een uitdaging aangezien er maar weinig plekken zijn waar je bio-ethanol kunt tanken, maar dat is uiteraard een kleinigheid die de pret niet mag drukken.

Veiligheid

De Peugeot 208 Racing is ontwikkeld op één van de gangbare B-segmentplatformen van Stellantis. Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld kan de auto zo profiteren van de veiligheidsvoorzieningen die zijn toegepast in de Peugeot 208, Opel Corsa en Lancia Ypsilon Rally4.

We hebben ervoor gekozen om de Peugeot 208 Racing uit te rusten met de beste veiligheidsstandaard die beschikbaar is in rally’s met tweewielaandrijving, namelijk die van de FIA ​​Rally4-voorschriften: de rolkooi is gelast, type Rally4, en het brandveiligheidsprotocol in het passagierscompartiment voldoet aan Rally4, met drie automatische triggersystemen, waaronder een 360°-sproeier’. François Wales, Customer Racing Director van Stellantis Motorsport

Prijs Peugeot 208 Racing

Nou zo’n racespeciaaltje willen we allemaal wel natuurlijk. Het mooiste is dat de auto ook gewoon per direct besteld kan worden. Hij wordt dan geleverd vanaf februari 2025.

De prijs van de Peugeot 208 Racing is 38.900 euro exclusief. Een prijs waarbij er (zeker in Nederland) geen kenteken op zit natuurlijk. Maar goed als je de auto alleen op het circuit rijdt is de prijs zelfs voor ons Nederlanders betaalbaar.