Herken jij in deze raceauto de Toyota Supra?

Wij in ieder geval niet.

We brengen jullie al tijden zoveel mogelijk nieuws over de aankomende Toyota Supra. Logisch, want de cultauto keert na een afwezigheid van bijna twee decennia terug en krijgt zodoende een gezonde dosis aandacht. De nieuwtjes hebben ons tot nu toe stuk voor stuk in toenemende mate weten op te winden. Nu Toyota heeft onthuld dat de Supra volgend jaar in de NASCAR actief zal zijn, wordt dit momentum toch enigszins gesloopt.

Jawel, zelfs na het schrijven van deze woorden zit er nog enige verbazing in mijn achterhoofd verstopt. Kijken we naar de verschillende spyshots en teasers, dan is het productiemodel van de Toyota Supra namelijk een fraaie vertoning. Hetzelfde geldt voor de Gazoo Racing Concept, die Toyota eerder dit jaar uit de doeken deed. Niet vreemd, dus, dat we er van uitgingen dat de Supra in geen enkele vorm verpest kon worden.

We hielden er echter geen rekening mee dat de Supra ook in de NASCAR kon verschijnen. Waarschijnlijk hadden we beter moeten weten, want in de afgelopen jaren onthulden Ford en Chevrolet NASCAR-varianten van de Mustang en Camaro. Toyota, de derde constructeur in de raceserie, kon niet achterblijven nu het alsmaar dichter in de buurt komt van de introductie van de nieuwe Supra. De Supra vervangt de Camry en komt terecht in de Xfinity series, de opstapklasse naar de hoofdklasse van NASCAR.

Hoewel er verschillende autofabrikanten in de NASCAR actief zijn, heeft het type auto dat de fabrikant inzet aanzienlijk minder invloed op de resultaten dan in andere raceklassen. Hoewel er tegenwoordig talloze raceklassen zijn waarin de deelnemende ‘productieauto’s’ niets gemeen hebben met de straatversie, spant NASCAR wel degelijk de kroon. Waar de bolides in de DTM of het V8 Supercars-kampioenschap nog op de straatauto’s lijken, hebben NASCAR-auto’s weinig tot niets gemeen met het origineel waarop ze zijn gebaseerd.

De nieuwe Toyota Supra voor in de NASCAR is hiervan een perfect voorbeeld. De buitenzijde lijkt, zoals gebruikelijk, niets op het origineel. Strakke, hoekige vormen vervangen het fraaie ontwerp van de Supra. Alleen de neus blijft enigszins intact. Onderhuids is de Supra, uiteraard, eveneens totaal anders. Hier schuilt een stalen buizenframe. De reglementen dicteren dat de motor een 5,8-liter V8 moet zijn, die tussen de 650 en 700 pk produceert. Daarnaast mag het gevaarte, inclusief coureur, niet meer dan 1.542 kg wegen.