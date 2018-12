Subaru onthult tweetal hete STI’s

Dit zijn de betere kerstcadeau's.

Het is helemaal het nieuwste en hipste segment: de ‘betaaldare’ high performance crossover. Hoog zitten voor mensen met een actieve levensstijl en vooral heel erg veel haast. In eerste instantie mochten we de snelle crossovers van de premium merken verwelkomen. Nu druppelen de eerste exemplaren van de normale merken binnen. Denk aan de Cupra Ateca, Ford Edge ST en Skoda Kodiaq RS. Allemaal verse non-premium crossovers met bovengemiddeld potente motoren en stoere badges. Daar komt nu een merk bij: Subaru! Het Japanse merk heeft vandaag namelijk de eerste beelden vrijgegeven van de Forester STI.

Nu is Subaru er al langer ‘bij’. Sterker nog, de Subaru Forester STI mag gerust de grondlegger van het genre genoemd worden, want ze bouwen dit type auto al sinds 2000, het jaar dat de eerste Forester STI het levenslicht zag. Toen was het nog een echte niche, met een kleine, maar fanatieke aanhang. Het is leuk voor het kleine Subaru dat de auto’s die ze bouwen eindelijk populair gaan worden. Over de motor geeft Subaru nog weinig prijs, alleen dat er een e-Boxer aandrijflijn in de nieuwe Forester STI zit. In de hybride-versie van de XV is er een elektromotor aan een atmosferische 2.0 boxermotor gehangen. Wellicht dat ze er voor de gelegenheid een turbo opgeschroefd hebben.

Maar er is meer goed nieuws! Subaru heeft namelijk ook de doeken getrokken van de Impreza STI. Het is voorlopig een concept, maar wel een hele gave. De auto is voorzien van een splitter, sideskirts, grote velgen en een nieuwe achterbumper met een centrale dubbele dubbele uitlaat. Verder is het dak gespoten in een afwijkende kleur. Bijzonder frivool voor een snelle Impreza. Ook hierbij is het niet bekend wat er onder de kap ligt. Het zou ons niet verassen als het een 2.5 viercilinder boxer turbomotor is, alhoewel het echt tijd begint te worden voor een schonere krachtbron. Dan is ‘ie bij ons niet zo stervensduur.

Van beide auto’s is het nog even koffiedik kijken van wat de productiekansen gaan worden. Die Forester STI lijkt wel een zekerheid te zijn, het is een populair segment en de techniek is voorhanden. Van de Impreza STI zou het ook goed mogelijk zijn. De WRX STI begint alweerop leeftijd te raken en het hele ‘rally-auto’ voor de straat is een bijna uitgestorven segment. Een ‘gewone’ 300 pk sterke Impreza STI lijkt hier goed bij aan te sluiten. Subaru heeft er namelijk een gewoonte van gemaakt om de lekkerste varianten alleen op de thuismarkt aan te bieden.