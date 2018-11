Eindelijk wordt Subaru milieuvriendelijk

Het zou eens tijd worden.

Subaru en Nederland is geen gelukkig huwelijk. Dat is het eigenlijk nooit echt geweest. Er was een tijdje dat de Impreza GT Turbo spotgoedkoop was (minder dan 50.000 gulden) dat die specifieke variant beter verkocht dan alle andere Subaru’s bij elkaar. Dus toen was Subaru al een merk met een specifieke doelgroep. In Nederland zijn veel Subaru’s behoorlijk duur, dankzij de extra BPM die betaald dient te worden, dankzij de hoge CO2 uitstoot. Ondanks dat de hele wereld overgestapt is op downsite technologie, houdt Subaru behoorlijk vast aan atmosferische boxermotoren met een relatief groot slagvolume. Sinds 2009 heeft Subaru nooit meer dan 1.000 auto’s per jaar verkocht.

Naast het ontbreken van downsize motoren heeft Subaru verder ook weinig geëlektrificeerde auto’s in de aanbieding, maar dat komt nu verandering in. Op de foto’s zie je namelijk de nieuwe Subaru Crosstrek Plugin Hybrid. Jazeker, ook Subaru is eindelijk om! Subaru zelf had de kennis voor een hybride systeem niet in huis, maar gelukkig konden ze techniek lenen van Toyota. De verbrandingsmotor is nog wel van Subaru, een 2.0 viercilinder boxer met directe benzine injectie, zonder turbo. Daarnaast beschikt de auto over twee elektromotoren. De benzinemotor is gekoppeld aan de ‘Lineartronic’-bak, een continu variabele transmissie.

Het maximum totaalvermogen is 148 pk en 202 Nm, waaruit kan blijken dat de elektromotoren niet bijzonder krachtig zijn. Die waarden lijken identiek te zijn aan de normale 2.0 motor. De Crosstrek (wat wij de XV noemen) is 226 pk zwaarder dankzij de accu’s en elektromotoren. De Crosstrek in hybride-vorm is te herkennen aan de badges en deze unieke, blauwe lak: Lagoon Blue Pearl. Daarnaast krijg je deze velgen, roof rails en een zwarte spoiler. Minder prettig is dat de kofferruimte iets minder wordt, daar zitten nu de accu’s. Volgens Subaru moet deze vierwielaangedreven milieu-ridder 1 op 38 kunnen halen in de EPA, wat de auto in de WLTP gaat doen is nog niet bekend. Of de auto ook naar Nederland komt is niet zeker, maar het zou zo maar de best verkochte Subaru kunnen worden.