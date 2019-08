Honda neemt nieuwe en sterkere motor mee naar Spa

Wacht maar tot die VTEC in kickt.

Enkele weken heerste er een radiostilte omtrent de Formule 1. Het mooie is, als het circus weer neerstrijkt, ditmaal bij Spa, dan komen de geruchten, uitspraken en huishoudelijke mededelingen vanzelf weer op gang.

Grootste schok is wellicht dat Nico Hülkenberg sollicitatiebrieven moet gaan schrijven. De sympathieke Duitser zag vandaag dat zijn stoeltje voor volgend jaar bezet gaat worden door Fransman Esteban Ocon. Maar dat was niet het enige nieuws, Mercedes heeft wederom beperkt vertrouwen in Valtteri Bottas en verlengt het contract wederom met slechts 1 jaar. Maar er is zoveel meer nieuws!

Zo meldt Honda heel trots dat het de Spec-4 motor al dit weekend gaat gebruiken. De nieuwe motor van Honda moet zowel betrouwbaarder als krachtiger zijn. Honda zélf meldt niet hoeveel pk extra de nieuwe Power Unit levert, maar in de wandelgangen wordt er gesproken over zo’n 50 pk, wat behoorlijk veel is, ook in de Formule 1. Nu dienen de uitspraken uit de wandelgangen doorgaans met een korreltje zout genomen te worden, maar het moet een aanzienlijke verbetering zijn. Zoveel staat vast.

Niet iedere coureur krijgt de nieuwe motor. Bij Toro Rosso krijgt Daniil Kvyat ‘m in zijn STR14. Bij Red Bull krijgt de kersvers gearriveerde Alexander Albon ‘m in de RB15. Voor Pierre Gasly en Max Verstappen is het even afwachten wanneer ze ‘m krijgen. Het plaatsen van de nieuwe motor gaat namelijk gepaard met behoorlijke gridstraffen.

