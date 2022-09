BREEK: Nyck de Vries krijgt stoel, Double Dutch in de F1!

Misschien niet meer verwacht, maar toch gekomen. Nyck de Vries wordt F1 coureur!

Eigenlijk al sinds Nyck de Vries de F2 titel pakte, maar zeker sinds hij ook de FE titel binnen angelde, zoemt de vraag rond in de F1 wandelgangen. Zeker in de wandelgangen die Nederlandse straatnaambordjes hebben. Wordt Nyck de Vries alsnog een heuse F1 coureur? Of wordt het toch de volgende Tom Coronel -sorry Tom-?

Wel de vraag kan vanaf vandaag de ijskast in, want na morgen zal DEV zich voor de rest van zijn leven F1 coureur mogen noemen. Nyck gaat namelijk morgen rijden voor Williams. Pascal Wehrlein, die Nyck geen F1 zitje gunt, zal dus wel balen. Maar het betekent ook dat we voor het eerst sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2006 Double Dutch op de grid hebben! Destijds waren het boezemvrienden Christijan Albers (in de Spyker) en Robert Doornbos (in de Red Bull) die voor ons de kastanjes uit het vuur moesten halen.

De deal van Nyck is er voorlopig een voor slechts één race. Vaste Williams-kracht Alexander Albon heeft wat pijn rechts onder in de buik gekregen bij McBurney. Echte kenners weten dan al hoe laat het is: dat is een appendicitis (nou ja, vaak althans). Albonio moet onder het mes, maar het gaat hem verder relatief goed. Hij heeft in ieder geval niet zijn humor verloren, zo blijkt op Twitter.

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!



Negatives:

– Missing out on what looks like a strong weekend for us

– Pain



Positives

– Weight reduction for Singapore

– Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W — Alex Albon (@alex_albon) September 10, 2022

Nyck krijgt nu dus de kans om in een direct vergelijk met Latifi te laten zien wat hij waard is. Als hij volgend jaar ook een zitje wil bij Williams, is het wel handig om Goatifi even te vermorzelen. Gelukkig slaagde Nyck daar in de F2 wel in toen de twee om het kampioenschap streden. Dus het moet kunnen lukken. No pressure.

Gisteren kwam de Vries overigens ook al in actie, maar dan voor het team van Aston Martin, in de auto van Vettel. Een kleine excursie door het grind voorkwam dat de Vries een representatieve tijd kon zetten. Eerder dit jaar reed hij al een training voor Mercedes en voor Williams. Een totale vreemde voor de auto is hij dus niet. Enfin, vandaag en morgen dus de baptism of fire. Heb jij er vast vertrouwen in?