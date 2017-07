Dit vond Vettel van z’n windscherm

Hoog tijd om eens te polsen wat Seb eigenlijk van die voorruit op z'n Ferrari vond.

Onderzocht wordt of dit windscherm een adequaat middel is om de hoofden van coureurs te beschermen tegen rondvliegende dingen, daar komt het kort gezegd op neer. Aan Sebastian “zand in de poes” Vettel de eer om als eerste met het shield te testen.

De viervoudig kampioen zaniken op de 100 meter Formule 1 testte vandaag tijdens de eerste vrije training in Silverstone met het scherm en hij werd er naar eigen zeggen een beetje duizelig van. De Ferrari was slechts één rondje uitgerust met het scherm en toch was dat voldoende om Vettel lichtjes te laten tollen op z’n benen.

Het zicht naar voren zou door de ronde vorm van het ding namelijk niet optimaal zijn en dus had Seb na één kalm installatierondje al genoeg van de ruit. Ook werd de helm van Vettel door de luchtstroom naar voren geduwd op de rechte stukken. Daarbij komt dat het voor coureurs natuurlijk niet gemakkelijker wordt om in of uit de auto te klauteren als het scherm op z’n plaats zit.

De rijdersorganisatie GPDA heeft volgens voorzitter Romain Grosjean trouwens besloten om zich niet meer met de shield-discussie te bemoeien. De coureurs kunnen het onderling niet eens worden over de vraag of het scherm gewenst is of niet en dus is het nu aan de FIA om knopen door te hakken.