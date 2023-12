Dit waren de meest bijzondere spots van 2023

We hebben weer de meest bijzondere spots van het jaar voor jullie.

Er zijn het afgelopen jaar weer vele spots geüpload op Autoblog Spots, waarvoor we jullie zeer erkentelijk zijn. We lichtten natuurlijk iedere zondag al een bijzondere spot uit met de Spot van de Week, maar het is nu tijd om de balans op te maken. Wat waren de meest bijzondere spots van het jaar?

Voor dit overzicht kijken we niet alleen naar de spots die Spot van de Week zijn geworden. Er waren namelijk weken dat er meer dan één topspot werd geüpload in een week, tijdens het hoogseizoen. En nog iets: we kijken in dit overzicht naar de meest bijzondere spots van 2023 op Nederlandse bodem.

Spotter: @ronald1

We beginnen met een spot die niet alleen óp Nederlandse bodem is, maar ook ván Nederlandse bodem. In april werd de gloednieuwe Donkervoort F22 voor het eerst gespot, en meteen in tweevoud. Met 500 pk op 750 kg is dit een tamelijk bizar apparaat. Deze twee exemplaren reden nog met groene platen, maar inmiddels staan er ook een aantal op kenteken, waarvan de goedkoopste €323.790 kost.

Spotter: @yoeri_fakkeldij

De MG XPower SV is een heerlijk obscure sportauto, waar er maar 82 van gemaakt zijn. De kans om deze auto tegen te komen is dus bijzonder klein. In Nederland zeker, want dit groene exemplaar was de enige op Nederlands kenteken en die is nu geëxporteerd.

Spotter: @mitchellbekker

Een Bugatti spotten in Nederland is altijd bijzonder, helemaal als het in the middle of nowhere is (in dit geval het piepkleine dorpje Schellinkhout). Deze Chiron wordt goed gebruikt, want dit exemplaar is al door heel Nederland gespot. De auto lijkt gewoon zwart, maar is uitgevoerd in blauw carbon met oranje accenten.

Spotter: @tdvphotography

Wat is er nog specialer om te spotten dan een Bugatti Chiron? Een Bugatti Veyron! Er zijn namelijk maar vijf Veyron’s in Nederland, terwijl er negen Chiron’s zijn. Dit grijze exemplaar werd in dezelfde week gespot als de Chiron hierboven, maar wel op een minder onverwachte plek (Laren).

Spotter: @tdvphotography

Nog eentje in de categorie ‘obscuur’: de Ascari KZ1. Officieel een Britse sportwagen, maar de geestelijke vader van deze auto was onze eigen Klaas Zwart (vandaar KZ1). De KZ1 wordt aangedreven door de V8 uit de E39 M5. Hoeveel er gebouwd zijn is een mysterie, maar dat kunnen er nooit veel geweest zijn.

Spotter: @estefanosangoerphotography

Een topspot kan een onbekende auto zijn, maar het kan natuurlijk ook juist een legendarische auto zijn. Een Enzo bijvoorbeeld. Er staan slechts zes Enzo’s op Nederlands kenteken en dat zijn geen auto’s die zich vaak in het openbaar vertonen. Deze foto van een Enzo die door een dorpsstraat rijdt is daarom een tamelijk uniek beeld.

Spotter: @spotcrewda

Deze SLR 722 Edition staat op Duits kenteken, maar is wel gewoon in Nederland gespot. De kans om er eentje tegen te komen in ons land is heel klein, want er staat maar één exemplaar op gele platen. Van deze 650 pk sterke topversie van de SLR zijn er in totaal 150 gebouwd. De naam is een verwijzing naar het startnummer van Stirling Moss.

Spotter: @vantoorphotography

De Ferrari F12tdf is geen hypercar, maar er worden wel hypercarbedragen voor neergeteld. De huidige waarde ligt rond de €1,5 miljoen. De kans dat ze daarom in de garage blijven staan is groot, maar gelukkig mocht dit exemplaar nog even buiten komen dit jaar. De auto is uitgevoerd in een kleur die even fraai als toepasselijk is: Blu Tour de France.

Spotter: @donvliet

De BAC Mono is simpelweg een van de meest extreme auto’s die je kunt krijgen. Deze eenzitter weegt slechts 575 kg, wat ongeveer net zo veel (of beter gezegd: weinig) is als een Formule 3-auto. En tóch zit er een kenteken op. Dit witte exemplaar is een van de twee BAC Mono’s die het Nederlandse wagenpark rijk is.

Spotter: @justawheelchairguy

De meest bijzondere spot van 2023 kan er maar eentje zijn: de gloednieuwe Koenigsegg CC850 die in juli op Nederlandse bodem werd gespot. Deze auto was onderweg naar Goodwood en waarschijnlijk was het op dat moment (en misschien nog steeds wel) het enige exemplaar. Als dat geen topspot is weten wij het ook niet meer…

Dit was onze top 10 met de meest bijzondere spots die in 2023 in Nederland gespot zijn. We zijn benieuwd wat er volgend jaar allemaal voor gave auto’s op de (Nederlandse) wegen verschijnen en zien jullie foto’s weer graag verschijnen op Autoblog Spots!