Dit waren de grootste winnaars van 2022 qua autoverkopen

Waar verliezers zijn, zijn natuurlijk ook winnaars. Er zijn dus ook merken die flinke winst hebben geboekt qua aantallen als het gaat om de autoverkopen in 2022.

Je kan gemerkt hebben dat de BOVAG weer hun lijst met verkochte auto’s in 2022 heeft gedeeld. Wij vinden dat altijd leuk, want cijfertjes zijn leuk. Collega @machielvdd heeft afgelopen week al gekeken naar de grote verliezers in 2022, vandaag draaien we het om. We kijken naar de merken met de grootste winst in percentages. Disclaimers zoals altijd: het gaat dus enkel om de stijging, niet om de absolute aantallen.

Winnaars autoverkopen van 2022

We pakken de top 10 van de stijgers erbij, maar het gaat om zo’n 18 merken die winst boekten in totaal. Audi, Toyota, Porsche, Tesla, Aston Martin en Nissan verkochten bijvoorbeeld meer auto’s dan vorig jaar, maar niet met een gigantische stijging. Nee, de grootste stijgers zijn de volgende 10.

10. Hyundai

+27,21 procent

We beginnen even met een relatief kleine toename, je moet immers ergens beginnen. Hyundai verkocht zo’n vier duizend meer auto’s in 2022 dan in 2021. Je zou misschien verwachten dat de Kona of Ioniq vooral daarvoor zorgen, maar dat is niet juist. De Kona is wel de op twee na meest verkochte Hyundai van 2022, maar de plekken twee en één zijn voor de Tucson en i10. De Tucson viel ons het meest op, want een betrekkelijk grote PHEV SUV kan dus nog hard lopen. Er zijn van de Tucson 3.715 stuks verkocht. De i10 klinkt nog wel logisch, dat is immers de goedkoopste auto van Nederland (of minst dure eigenlijk) en er zijn 3.976 stuks van verkocht.

9. Fiat

+32,03 procent

Fiat verkocht gewoon één derde meer dan het voorgaande jaar. Met als uiterste hardloper uiteraard de Fiat 500. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de nieuwe 500e en de ‘oude’ Fiat 500 Hybrid. Van de 5.627 verkochte Fiats waren 4.423 stuks de 500. Plek twee is met 682 stuks de Panda en op plek drie staat ietwat verrassend de Ulysse, de personenversie van de Fiat Scudo.

8. Honda

+32,96 procent

We hebben het natuurlijk over toenames in procenten, maar de getallen veranderen de zaak af en toe een beetje. Honda verkocht zeker wel een derde meer dan vorig jaar, maar het gaat om een toename van zo’n 250 auto’s. Echte hardlopers zitten er dus niet tussen, plek drie is bijvoorbeeld voor de CR-V met 114 stuks. Van de Jazz en HR-V zijn iets meer dan 400 elk verkocht.

7. MG

+42,69 procent

MG is zo’n merk dat nog in de beginfase zit. Groei is logisch wanneer het merk nog hun hele modellengamma moet opstarten. De MG ZS EV deed het altijd al lekker en doet het met 739 exemplaren het beste van het merk qua autoverkopen in 2022. De Marvel R komt goed binnen op plek twee met 307 stuks en er zijn 283 elektrische stationwagons in de vorm van de MG 5 verkocht.

6. Bentley

+50,54 procent

Ook bij Bentley gaat het niet om grote getallen: in 2021 verkocht het merk 93 auto’s, dit jaar zijn dat er 140. Toevallig heeft het merk maar drie auto’s in het gamma, dus de top drie is gelijk het hele modellenoverzicht. Op plek drie staat de Flying Spur met 23 exemplaren, de Bentayga pakt plek twee met 55 stuks. En da’s opvallend, want dat betekent dat de hardste loper met 62 stuks níét de SUV maar de Continental (GT en GTC) is.

5. Dacia

+72,61 procent

En nu gaat het ineens hard: Dacia pakte in 2022 driekwart keer meer autoverkopen dan in 2021. Dacia heeft een gunfactor als het aan ondergetekende ligt. Als je echt niks meer wil van een auto dan dat ‘ie start en er een paar jaar garantie op zit, dan kan het gewoon niet goedkoper en simpeler dan dit. De zevenzits Jogger pakt in zijn debuutjaar direct plek drie met 1.283 verkochte exemplaren, maar de grootste stijger is de Spring op plek twee. Die werd in 2021 215 keer verkocht, terwijl het in 2022 om 1.417 stuks ging. De Sandero blijft de stabiele topper met 1.850 stuks.

4. Lynk & Co

+77,34 procent

Lynk & Co laat zien dat je helemaal geen uitgebreid gamma nodig hebt om beter te scoren dan voorgaande jaren. Er is nog steeds maar één model, de 01. Het waren 3.297 stuks in 2021, maar in 2022 zijn er 5.847 01’s verkocht. Je ziet ze steeds meer, maar wij zouden het wel leuk vinden als je volgend jaar meer kleuren mag kiezen.

3. Alfa Romeo

+83,91 procent

Het brons is voor ieders favoriete merk Alfa Romeo! Wederom zijn de aantallen niet perse om over naar huis te schrijven, maar Alfa Romeo laat zien waarom de Tonale beter vroeger dan later kon komen. De Stelvio kent een piepkleine stijging (46 in 2022 en 39 in 2021) en de Giulia een daling (83 in 2022 en 109 in 2021), maar de Tonale werd in zijn debuutjaar 191 keer verkocht. Daarmee is het totaal van 320 verkochte auto’s bijna een verdubbeling ten opzichte van 174 het jaar ervoor.

2. Cupra

+100 procent

Een echte verdubbeling vinden we bij het submerk van SEAT, Cupra. Waar SEAT 31 procent mocht inleveren, verkocht Cupra dubbel zo veel auto’s. De Leon halveerde, de Formentor verdubbelde maar die aantallen zijn te klein om het verschil te maken. Met 2.443 verkochte exemplaren is het vooral de ID.3-kloon Born die voor grote cijfers bij de Spanjaarden zorgt.

1. DS Automobiles

+149,7 procent

Er kan er maar één de grootste zijn en dat is in dit geval DS. Met de DS 7 ging het niet gigantisch hard in 2021, de DS 3 had er ook wat moeite mee en de DS 4 was nog het ongelofelijk verouderde model van het prille begin van DS. Zowel de DS 3 en DS 7 verdubbelden en de DS 4 is inmiddels een gloednieuwe crossover. Wederom gaat het niet om veel autoverkopen voor DS in 2022 in auto’s (834 stuks), maar het zijn er enorm veel meer dan de 334 verkochte exemplaren van 2021.

BONUS: BYD

+6.566,67 procent

Explosieve stijging bij de Chinezen, die materie willen we ook nog eens induiken. BYD verkocht namelijk zes duizend procent(!) meer auto’s dan vorig jaar. Hoe kan dat? Welnu, BYD debuteerde officieel haar modellen Atto 3 en Tang in 2022, maar twee stuks van de Tang en één onbekend model vonden de verkooplijsten in het jaar ervoor. Het getal gaat dus van drie stuks naar 200 stuks. Geen gigantische aantallen, maar wel een enorme stijging. We vinden het dus een dubieuze nummer 1, vandaar de ‘bonus’, maar de percentages liegen niet.