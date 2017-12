Belgische politie gaat boeven vangen in Zweedse stijl

Whoop! Whoop! It's the sound of een Zweedse turbomotor.

Zuiderburen met verkeerde intenties: opgepast! De Belgische snelwegpolitie heeft niet minder dan 121 Volvo’s besteld om het lokale schorem mee aan te pakken. De overheid investeerde in de eerste 96 voertuigen ruim 4,2 miljoen euro, waarna de overige 25 zich er later nog bij zullen voegen.

Omdat de politie ditmaal de focus wilde leggen op het comfort en de veiligheid van de agenten, werd er voor de goed uitgeruste V90 gekozen. De agenten genieten, net als hun Zweedse collega’s, voortaan van een leren interieur waarin ze eenvoudig meerdere uren tegelijk kunnen spenderen.

Overigens zijn het niet de minste modellen, want de T6-uitvoering beschikt over 320 pk en 400 Nm aan koppel. Het verouderde wagenpark van de politie wordt daarmee flink vernieuwd en krijgt het een spreekwoordelijke schop onder zijn gat. Sterker nog, in vergelijking met de wagens waarmee onze eigen agenten het mogen doen, hebben ze ons mooi tuk. Gekeken naar de cijfers alleen is de Audi A6 (rijtest) niet opgewassen tegen de spijkerharde V90. (rijtest)

De nieuwe voertuigen van de politie kosten, compleet met uitrusting en al, ruim 76.000 euro per stuk. Diezelfde uitrusting is overigens goed bij de kladden gegrepen. Er is namelijk behoorlijk ingezet om de auto’s zo licht mogelijk te houden, om te zorgen voor een zo goed mogelijke wegligging. Met name de ledverlichting krijgt een metamorfose. In plaats van een veelvoud aan lampen op het dak te schroeven, worden er multi-color-leds geïnstalleerd die moeiteloos tussen de kleuren kunnen schakelen.

Beeld: Federale Politie België, via Twitter.