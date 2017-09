Dit wordt de Mercedes EQ A

We gunnen dit elektrobeest nog één plaagstootje alvorens de officiële onthulling in Frankfurt plaatsvindt.

Onlangs schreven we over de plannen van Mercedes om het de BMW i3 lastig te gaan maken. Mercedes’ weapon of choice wordt een auto die waarschijnlijk het nodige wegheeft van deze EQ A Concept. Zoals we al meldden krijgt verlichting een prominente rol op de elektro-Benz en verder zien we op bijgaand teaserplaatje een behoorlijk strak gelijnde hatchback die duidelijk anders is vormgegeven dan de huidige A-klasse.

Helaas kunnen we je over het technische gedeelte nog niet zoveel melden. Nee, er komt geen bi-turbo V12 van AMG onder de kap te liggen en ja, hij wordt elektrisch en zeer waarschijnlijk FWD. Verder wordt verwacht dat na de onthulling van het daadwerkelijke productiemodel ook een performancevariant bij de dealers komt te staan. Deze hete versie heeft dankzij een tweede elektromotor AWD.

Aanvang van de productie staat gepland voor het jaar 2019 en naar verwachting zal Mercedes, net als vele andere fabrikanten, tegen die tijd meer modellen met elektrische aandrijving presenteren. Laten we voor Das Haus hopen dat die modellen succesvoller worden dan de elektrische B-klasse die onlangs de nek om werd gedraaid.