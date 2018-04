Dit worden de nieuwe regels van de Formule 1

De grote bazen van Liberty Media zijn erover uit.

Komend weekend vindt de Grand Prix van Bahrein plaats. Gelijkertijd worden de toekomstplannen van de F1 toegelicht door de meest invloedrijke mannen binnen de koningsklasse: Ross Brawn en Chase Carey. Hebben ze goed of slecht nieuws te melden? Uiteraard wordt het als ‘goed nieuws’ bestempeld. Liberty Media zegt te hebben geluisterd naar zijn fans en heeft de toekomstvisie hierop afgestemd.

Ten eerste moet het eerlijker qua inkomsten en uitgaven. Momenteel is Ferrari degene die de meeste inkomsten ontvangt. De reden hiervan is de historie van het team. Hoe langer je deelneemt, hoe meer money je van Liberty Media kunt verwachten. Vanaf 2021 wordt dit eerlijker. Elk team krijgt evenveel inkomsten via de televisierechten, waardoor (als het goed is) elke coureur evenveel kansen heeft. Dit is mede te danken aan het budget dat wordt ingesteld. Of het nou Mercedes of Sauber betreft: elk team dient over drie jaar evenveel geld uit te geven. Tot dusver klinkt het goed…

Er komen in ieder geval strengere regels. Wat blijft is de concurrentie op technisch gebied, want Libert Media belooft dat de ontwikkeling van de motor en wielophanging in handen blijft van het team. Onderdelen waar het publiek niet direct zicht op heeft, moeten standaard worden als het aan Brawn en Carey ligt. Wat zij hier precies mee bedoelen is nog onduidelijk. Wel willen ze dat de krachtbronnen eenvoudiger zijn te bouwen en bovendien goedkoper worden.

Ook het andere puntje van kritiek zijn ze niet vergeten: het geluid van de huidige V6’en mag beter en harder! Het maximale toerental zal worden opgeschroefd met 3.000 tpm. Tot slot wordt de MGU-H ingeruild voor een MGU-K. Dit hybride-systeem is minder complex en omvat o.a. een KERS-systeem voor extra pk’s.

Kort samengevat: de Formule 1 zal, als we Brawn en Carey mogen geloven, eerlijker en eenvoudiger worden.