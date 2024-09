Dit wordt de volgende bestseller in Nederland

Deze Skoda wordt waarschijnlijk een schot in de verkooproos.

Er zijn van die auto’s waarbij je van te voren weet dat het een bestseller wordt in Nederland. De Volvo EX30 bijvoorbeeld. Nu hebben we nog zo’n auto waarbij het heel raar moet lopen wil het geen bestseller worden.

Het gaat om de Skoda Elroq, waarvan de Tsjechen nu een aantal schetsen delen. Deze auto heeft alles in zich om een succesnummer te worden. Het is een compacte SUV, hij is elektrisch en het is een VAG-product. Dat is precies wat (leasend) Nederland wil.

Wat kunnen we afleiden uit de schetsen? Om te beginnen dat de Elroq eigenlijk helemaal niet zoveel lijkt op de Epiq Concept. De ‘nieuwe’ designtaal is een stuk minder revolutionair dan de concept car – die meer leek op een Cadillac – deed vermoeden. De zij- en achterkant lijkt sprekend op die van de huidige Skoda’s.

Wel krijgt de Skoda Elroq gespleten koplampen wat natuurlijk helemaal hip is anno 2024. Dit is overigens geen primeur, want dit zagen we ook al op andere cross-overs van Skoda. Nieuw is de verticale balk die de koplampen verbindt. Los van de voorkant zien we weinig spannends of verrassends. Maar goed, dat is ook niet waarom je een Skoda koopt.

De specificaties van de Skoda Elroq konden we al eerder verklappen. De instapper wordt de Elroq 50 met een 55 kWh-accu en 170 pk. Daarna komt de Elroq 60 met een 63 kWh-batterij en 204 pk. Als klap op de vuurpijl is er de Elroq 85 met 82 kWh-accu en 286 pk. Met die laatste heb je 560 km range.

Waar moet je de Elroq precies plaatsen? Met een lengte van circa 4,5 meter is het een soort elektrische Karoq (als dat je iets zegt). De auto is een maatje kleiner dan de ID.4 en de Enyaq. Al scheelt het niet zoveel met de ID.4, want Skoda’s zitten meestal aan de bovenkant van hun segment qua formaat.

Aangezien de Elroq al veel geheimen prijsgeeft kan de onthulling niet meer ver weg zijn. 1 oktober is het zover. Prijzen zijn uiteraard nog niet bekend, maar Skoda heeft hiermee zeker een potentiële hit te pakken. De grotere en duurdere Enyaq deed het immers ook al heel goed in Nederland.