Dit wordt jouw nieuwe auto van de zaak

Premium & plugin: helemaal hip.

Nog niet zo heel erg lang geleden moest Mercedes-Benz het doen met de GLK. Een bonkige crossover die door zijn vierkante voorkomen wel iets van een miniatuur G-Klasse weg had. De auto bleek niet een schot in de roos te zijn. De betere, meer zichzelf respecterende metrosexueel opteerde liever voor een minder stoere Audi Q5 of Volvo XC60. Met de GLC gaf Mercedes-benz aan geleerd te hebben van zijn fouten: mensen wensen geen onderscheidend design, maar gewoon een keurige premium crossover.

Dat is precies wat de GLC is. Dankzij nieuwe uitvoeringen als de GLC Coupé en diverse AMG varianten zou je het niet direct verwachten, maar de auto gaat alweer een tijdje mee. Hoog tijd dus voor een facelift. De verschillen met de vorige GLC zijn erg klein, een teken dat Mercedes in zijn nopjes is over het design van de auto.

Het interieur werd iets strakgetrokken, met onder ander een nieuw digitaal instrumentencluster (MBUX). In technisch opzicht veranderd er meer. Zo krijgen de GLC modellen ondersteuning van een 48V-motor. De GLC350e is een plugin hybride en heeft een veel sterkere elektromotor: een kleine 130 pk. Dankzij de grote accu kan de GLC350e op bijna 50 km volledig elektrisch halen. Kortom, de ideale auto van de zaak.