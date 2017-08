Dit zegt de ANWB over het verkeer richting Spa

Het schijnt dat er dit weekend iets te doen is in de Ardennen.

Open deur du jour! De ANWB heeft een donkerbruin vermoeden dat de wegen richting Spa-Francorchamps dit weekend compleet zullen dichtslibben. Het zogeheten Formule 1-kampioenschap zal namelijk neerstrijken op het Ardenner circuit en naar verwachting bezoeken tienduizenden racefans het spektakel.

Een en ander heeft uiteraard te maken met Max Verstappen. Voor de Nederlandse racefan is het immers dé kans om de zoon van Jos en zijn collega’s dichtbij huis in actie te zien. Zo kan het dat de toegangskaartjes voor het gehele weekend zijn uitverkocht.

Naar verwachting wordt het enorm druk op de volgende wegen: E42 Verviers-Malmedy, E25 Luik-Bastogne en de N62 tussen Spa en Francorchamps. Met name ’s ochtends wordt het druk náár het circuit. Als we de ANWB mogen geloven wordt het in de namiddag wederom druk, maar dan de andere kant op. Chill dat ze er even op wijzen.

Ook waarschuwt de verkeersorganisatie voor de gevolgen van mogelijke regenval. Zonder een gelijke paraplu of poncho bestaat de kans dat je nat wordt. Thanks.

Dank aan Dennis voor het tippen!