Dit zegt de internationale media over de irritatie van VET

Uiteraard hadden we in dit artikel van alles kunnen bespreken. De uitvalbeurt van Max, de clash tussen de Force India's, de podiumplaats van Stroll, de overwinning van Ricciardo; allemaal zaken die een artikel op zich verdienen. Toch zoomen we in op hét moment van de GP van Azerbeidzjan, namelijk de confrontatie tussen Hamilton en Vettel.

The Guardian

Zoals we al hoopten zoomen de Britten lekker in op het incident tussen de twee kemphanen. Wat er precies tussen de twee gebeurde gaan we niet nog een keer herhalen, maar The Guardian vindt het vooral interessant dat Hamilton de kwestie als een vent wil oplossen. Hij zou dan ook graag de dialoog aangaan met Vettel, maar die laatste is zich van geen kwaad bewust. Als hij een straf verdiende had Hamilton die ook moeten krijgen, aldus de Duitser.

ESPN

De Amerikanen geven lekker veel aandacht aan de clash der titelkandidaten. Hamilton geeft aan dat “we allemaal weten hoe Vettel onder druk kan handelen”. Daarbij stelt de Brit dat het juist een goed teken is dat Vettel zich gisteren onprofessioneel heeft gedragen, want dat betekent dat de Duitser onder (zware) druk staat. De Ferrari-coureur is zich nog steeds van geen kwaad bewust en snapt niet waarom hij op de vingers is getikt door de wedstrijdleiding.

Ondertussen toont Hamilton zich een stukje professioneler. De Brit houdt zich tegenover de pers (en de boordradio…) op de vlakte en vecht liever met Vettel op het asfalt. Zoals het heurt!

Le Figaro

Pak je stokbroodje met brie er maar bij, want ook de Fransen van Le Figaro doen hun plasje over de gebeurtenissen in Bakoe. Opmerkelijk: deze site gaat er nog steeds van uit dat Hamilton z’n collega een brake test gaf. Verder zoomt ook Le Figaro in op de vrij coole houding van Hamilton, terwijl Vettel juist fel van leer trekt.

Auto Motor und Sport

De Duitser zijn altijd bijzonder goed op de hoogte en mede daarom zijn we extra benieuwd naar hun visie op hetgeen in Bakoe. Mercedes-coryfeeën Lauda en Wolff zijn uiteraard zwaar teleurgesteld in Sebastian Vettel, die zich in hun ogen behoorlijk heeft laten kennen. Verder vinden L&W dat Seb een voorbeeldfunctie heeft voor de jeugd. De viervoudig kampioen gedroeg zich gisteren echter allesbehalve voorbeeldig en volgens de belangrijkste mannen bij het team van Mercedes had hij een zwaardere straf verdiend.

El Mundo

Interessant: het Spaanse El Mundo besteedt kort aandacht aan wat Red Bull-teambaas Christian Horner over het incident tussen de twee titelkandidaten te zeggen had. Volgens Horner heeft Vettel zijn verstand verloren. Smeuïg detail: Horner was natuurlijk lange tijd de baas van Vettel tijdens de gloriejaren van Red Bull Racing. Honestly.

Wat valt ons op?

Uiteraard bouwen we dit artikel in de hoop jullie sappige quotes en heftige statements te kunnen voorschotelen. Wat schetst onze verbazing? Geen van de bezochte nieuws- en sportsites geeft Vettel even een goeie veeg uit de pan om zijn bizarre actie, laat staan dat wordt gerept over de miezerige stop-and-go penalty die de Duitser een paar plaatsen kostte. Wij vinden het bizar, maar hoe denk jij erover?