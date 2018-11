Dit zegt Max Verstappen over zijn taakstraf

Ik ga geen vuilnis prikken jonguh!

Het incident tussen Max Verstappen en Esteban Ocon zal bij beide coureurs nog steeds vers in het geheugen zitten. Zeker Verstappen is er druk mee, want de Nederlander is nog steeds in afwachting van zijn taakstraf.

De FIA heeft tot op heden nog niet bekendgemaakt welke straf Verstappen moet ondergaan. Wellicht dat de autosportfederatie inzendingen van Autoblog-lezers aan het doornemen is? Max Verstappen is in elk geval duidelijk over zijn straf. Hij heeft geen zin om voor lul te staan, aldus de Red Bull-rijder tegenover Sky Sports.

In principe heeft Verstappen nog even de tijd. De F1-coureur heeft nog een dikke vijf maanden te gaan om zijn taakstraf, een nog in te vullen activiteit van twee dagen, uit te voeren. Max heeft al wel een eigen idee voor een taakstraf. Zo noemt hij aanwezig zijn op het FIA Gala in Sint-Petersburg een passende straf. Dat riep de Nederlander gister tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix in Abu Dhabi. Verstappen hoeft hier niet aanwezig te zijn, omdat hij met 249 punten in het wereldkampioenschap achter Kimi Raikkonen als vierde eindigde. De top 3, Hamilton, Vettel en Raikkonen, moeten wél van de partij zijn. Max grapte dat hij bewust als vierde eindigde, zodat hij niet van de partij hoeft te zijn op het gala in Rusland.