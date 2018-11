Nederlands onderzoek: kinderen vaak verkeerd in de auto

Doe jij het wel goed?

Ouders hebben vaak geen idee wat de regels zijn omtrent de veiligheid van kinderen in de auto. Althans, dat blijkt uit onderzoek van Taskforce Kinderveiligheid. Dit is geen nieuwe omstreden tak van Defensie voor kindsoldaten, maar een samenwerkingsverband waarbij onder meer VeiligheidNL en ErasmusMC betrokken zijn.

Voor het onderzoek keek het samenwerkingsverband naar kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar en hoe deze vervoerd worden in de auto. Men kwam tot de conclusie dat acht op de tien kinderen verkeerd en onveilig zitten. Ouders installeren bijvoorbeeld het stoeltje verkeerd. Ook komt het voor dat ouders de gordels van het harnas niet goed genoeg aantrekken. Hierdoor zit het kind te losjes. Mocht er een botsing gebeuren, dan is de kans aanwezig dat het kind gelanceerd wordt door de klap, met alle gevolgen van dien.

De resultaten zijn volgens kinder- en traumachirurg dr. William Kramer verontrustend te noemen. De chirurg roept ouders dan ook op om bij de eerstvolgende keer goed te kijken hoe het kind in de auto komt te zitten. Investeren in een cool kinderzitje is prima te doen, dat bewijst dit artikel. Wie het zekere voor het onzeker wil nemen kan altijd nog deze Maxi Cosi aanschaffen.

