“Middenklasse kan geen auto betalen, binnenkort”

De complete middenklasse kan geen auto betalen, als de ontwikkelingen zich in dit tempo opvolgen.

Het zal je wel zijn opgevallen dat auto’s niet meer zo ‘betaalbaar’ waren als vroeger. Nu zijn daar uiteraard meerdere reden voor te bedenken. Evolutie van de modellen, inflatie, auto’s worden complexer, flink wat belastingen, transitie naar EV’s en tegenwoordig ook een beetje extra marge nu auto’s ineens zeldzaam blijken te zijn.

Vorige week namen @Bart en @Wouter de goedkoopste nieuwe auto’s van 2022 (in Nederland) door en ten opzichte van de voorgaande jaren betaal je voor exact dezelfde auto nu een hele hoop meer. Enkele jaren geleden kocht je voor 9.000 euro nog een kleine A-segment hatchback. Tegenwoordig betaal je voor dezelfde auto ineens 14 mille. Au.

Telkens minder goedkope auto’s

Maar is nog een probleem. Er zijn telkens minder goedkope auto’s. Dankzij al deze factoren laten een hoop fabrikanten de goedkopere segmenten voor wat het is.

Er valt immers geen droog brood te verdienen. Volgens Stellantis CEO Carlos Tavares is dit een zeer zorgelijke situatie. Dat laat hij weten aan The Detroit Bureau.

Tavares is bang dat aspirant-kopers uit de markt worden gedrukt vanwege de hoge prijzen. In de VS is dat nog eens extra erg. Daar hebben ze te maken met de zogenaamde MSRP’s, de Manufacters Suggested Retail Price.

Zeg maar de ‘consumentenadviesprijs’. Maar vanwege de schaarste van veel auto’s, betalen klanten (flink) meer dan de vraagprijs. Het zou gaan om 8 op de 10 auto’s waarbij de klanten veel te veel betalen. Er is slechts een derde van de reguliere voorraad op het moment. De dealers kunnen het dus gewoon vragen.

Middenklasse geen auto betalen

Volgens Tavares gaat het ook alleen nog maar erger worden. De prijzen van grondstoffen is ook explosief aan het stijgen de laatste dagen. De oorlog in Oekraïne is daar verantwoordelijk voor.

Ten slotte zit de Stellantis CEO ook nog eens met het eisen uit de EU (alles elektrisch in 2030) en de VS (2035). Dat drijft de prijs nog verder op. Volgens hem gaan auto’s dusdanig duur worden, dat de gehele middenklasse géén nieuwe auto meer kan veroorloven.

Stellantis is wel aan het onderzoeken waar het de kosten kan drukken. Met name op het gebied van marketing- en distributiekosten valt er veel winst te behalen, bij elkaar zo’n 30%.

Kijk, dat is dan een goede vooruitziende blik van Tesla geweest door de marketingcampagne onder te brengen bij het Twitteraccount van E. Musk.

