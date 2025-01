Kale Fiat Grande Panda is echt heel basic

Zo kaal als deze krijgen wij de Fiat Grande Panda niet eens.

Het is geinig dat Fiat de Grande Panda heeft teruggebracht in een retro jasje. De Italiaanse hatchback stond altijd al bekend als een eenvoudige wagen die je van A naar B bracht. Die kenwaarden zijn niet verloren gegaan met de Italianen als je de basisuitvoering bekijkt.

Hier in Nederland kunnen we de Grande Panda ook op stalen velgen krijgen, maar zó kaal nou ook weer niet. In sommige landen start de configuratie wel behoorlijk basic. Iets dat we nog nauwelijks gewend zijn in 2025 bij nieuwe auto’s.

basis Fiat Grande Panda

Deze basis Fiat Grande Panda heeft bijvoorbeeld geen scherm voor infotainment. Het Italiaanse merk heeft het normaal gesproken 10 inch digitale scherm achterwege gelaten. Om het gat op te vangen is niet gekozen voor een leeg vak á 997 GT3 RS, maar voor een plastic schutbord. Ja dat kan je ook zo oplossen. Fraai is anders. In dat stuk plastic kun je dan wel weer je telefoon verbinden met USB. Dat dan weer wel.

De basisversie heeft verder geen elektrische ramen achter, handmatige bediening van de buitenspiegels en een manuele bediening van de airco. Ja, boeiend. Waar hebben we het eigenlijk over. We zijn zo strontverwend geraakt in moderne auto’s, 15 jaar geleden was dit doodnormaal op een instapper.

In Italië verkoopt Fiat de basis Grande Panda voor 18.900 euro. Dan krijg je zo’n kale versie met 16 inch stalen velgen. Zoals gezegd is deze versie in Nederland niet te krijgen. De goedkoopste Panda bij ons begint bij 25.323 euro. Mind you, dan staat ‘ie nog steeds op stalen velgen. Zie foto:

Wat zeg jij. Moeten we ook zo’n goedkopere variant krijgen voor minder dan 20 mille? Of geloof je het wel en ben je van mening dat een beetje luxe toch wel op z’n plaats is? Laat het weten in de comments!