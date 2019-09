Nederlandse brandstofprijzen stijgen door

Elke dag een beetje meer.

Je hebt er goed aan gedaan om afgelopen weekend je auto vol te gooien met peut. Zowel de prijs van benzine als diesel zit in de lift naar aanleiding van een droneaanval op olievelden in Saudie-Arabië. De olieprijzen stegen gisteren enorm en kon je maandag al voelen bij de pomp.

Wie gister nog geen prijsverschil merkte bij zijn of haar lokale tankstation, zal dit vandaag ongetwijfeld wel merken. De gemiddelde prijs voor E5 (Euro95) ligt vandaag op 1,754 euro. Dat is een stijging van één cent in vergelijking met gisteren. Hoewel een stijging van een cent niet ongebruikelijk is, bestaat de kans dat de prijs morgen verder omhoog gaat. Diesel heeft vandaag een gemiddelde prijs van 1,476 euro. Een stijging van 1,4 cent in vergelijking met een dag geleden. De cijfers zijn afkomstig van UnitedConsumers. Deze partij adviseerde gisteren al om de auto vol te gooien als je geld wil besparen.

Het record voor E5 staat nog steeds op 1,895. Dit gemiddelde werd behaald in oktober 2012. In de lente lag de prijs nog wat hoger dan nu het geval is. In april 2019 bedroeg de gemiddelde benzineprijs 1,799. In vergelijking met begin dit jaar zijn de prijzen vooralsnog hoog. Begin 2019 was je gemiddeld 1,604 euro kwijt voor een liter benzine.

Foto: uw auteur geeft zijn bijtellingsrakker te drinken