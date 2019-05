BMW lanceert nu al M Performance onderdelen voor 1 Serie

Dat is snel! Maar als je vind dat de 1 Serie iets meer sjeu kan gebruiken, is het in elk geval goed nieuws.

De spanning op de redactie is op dit moment om te snijden. BMW heeft net de 1 Serie onthuld en de meningen zijn een beetje verdeeld. Aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat de BMW 1 Serie (F40) geen achterwielaandrijving heeft.

Aan de andere kant moet je wel met je tijd meegaan. Vergeet ook niet dat de beperkte ruimte een veelgehoorde klacht was onder 1 Serie rijders. Natuurlijk, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Nu is mooi een subjectief begrip, maar afgaande van de reacties in de commentssectie was niet iedereen helemaal positief over de nieuwe BMW 1 Serie. Wellicht dat het uiterlijk smakelijker gemaakt kan worden middels M Performance parts, die geheel toevallig nu nét zijn onthuld.

Wellicht om aan te geven dat de nieuwe 1 Serie echt wel een dynamische auto is, ondanks het feit dat de aandrijving nu op de verkeerde wielen geschied. Volgens BMW zijn de mogelijkheden eindeloos. We zien enorme velgen (17, 18 of 19 inch is mogelijk) en een enorm aantal koolstofvezel onderdelen, waaronder spoilers op de voorbumper en achterklep. BMW heeft de auto op de persfoto’s voorzien van stickers op de zijkant, waardoor de auto wel wat weg heeft van zijn aartsrivaal: de Mercedes-AMG A35 AMG. Waarschijnlijk zitten ze achter de zelfde doelgroep aan.