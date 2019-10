Hier is hij dan: de aller- allerlaatste Saab

En hij kan van jou zijn.

Nog niet heel lang geleden kwamen er twee ‘volumemerken’ uit Zweden. Het welbekende Volvo en het eveneens bekende en ietwat grappig vreemde Svenska Aeroplan Aktiebolaget, beter bekend als Saab. Het merk uit Trollhätan begon ooit als vliegtuigmerk en richtte zich vanaf de jaren ’40 en ’50 op auto’s. Het stronteigenwijze merk kent een rijke geschiedenis aan modellen die niet specifiek leuk of sportief zijn, maar wel degelijk en veilig. En eigenzinnig op manieren die geen enkel ander merk durfde. Het geld kwam bij GM vandaan, maar door de wil om hun auto’s te veel te laten afwijken van de gegeven basis (lees: verbeteren), trok GM de stekker eruit en ook hulp van Spyker mocht niet baten. We moesten afscheid nemen van Saab in 2011 en dat raakte menig autoliefhebber wel waar het pijn deed.

De uitgaande modellen zijn de 9-3 en de 9-5. Twee sedans in het C- en D-segment. Op een blauwe maandag kom je nog wel eens een 9-5 tegen, de 9-3 is zelfs vrij populair. Die is ook al zo lang in productie dat je het – gefacelifte snuit of niet – bijna een veelvoorkomende auto kunt noemen. Een exemplaar in het grijs is in principe daarom ook niet bijzonder. Het grijze exemplaar van vandaag wel.

Het werd al aangekondigd: de allerlaatste Saab zou geveild worden. Dat is deze 9-3. Ja, een vrij saaie specificatie, maar wel de laatste die uit de fabriek van Trollhätan kwam rollen (met een Saab-logo, NEVS bezit nu de fabriek).

Gelukkig is er op de laatste Saab niks bespaard. Het is een Aero Turbo4 uit 2014. Een degelijke geblazen viercilinder met 220 pk. Leren bekleding, automaat, metallic lak, grote velgen: je krijgt het allemaal. De auto heeft 70 km op de klok: dat zijn afleverkilometers. De plastics zitten nog op de treeplanken.

De veiling wordt gerund door Bilweb Auctions. De allerlaatste Saab moet verkocht worden voor 350.000 tot 450.000 kronen. Dat is ergens tussen 32.000 en 41.000 euro. Voor een Saab 9-3 best veel. Voor een complete Saab 9-3 netjes: het is ongeveer zijn nieuwprijs. Er zit een hoop historie aan deze auto. Het is letterlijk het laatste hoofdstuk van een verhaal dat bijna elke autofanaat aangrijpt. Dat de auto in zo’n saaie specificatie aangeboden wordt is eigenlijk het perfecte einde. Want saai is deze 9-3 absoluut niet.