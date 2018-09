Special: Ford Capri

Vroeger kregen wij Europeanen gewoon onze eigen 'Mustang'.

Sommige auto’s zijn in technisch opzicht niet zo bijzonder. De onderdelen zijn al bekend van andere auto’s. Toch kan een auto, door een simpel iets als design, compleet de harten veroveren van de kopers. Dat kan bijvoorbeeld als het design van een merk over het algemeen erg saai is, maar dan ineens staat er een bijzondere auto tussen. Als blijkt dat er weinig rationele redenen zijn om die auto níet te kopen, dan heb je een ijzersterke aanbieding. Die auto was de Ford Capri. Voor we met de Capri beginnen: er was een ‘pre-Capri’. Ford heeft heel kort, begin jaren ’60, de Consul Capri geleverd. Het was een kleine coupe op basis van de Ford Consul en werd met zeer bescheiden viercilinders verkocht:

De eerste Ford Capri stamt uit 1969. De auto is overduidelijk geïnspireerd op de Ford Mustang. Het is moeilijk om het succes van de eerste generatie Mustang te onderschatten. Er is eigenlijk geen enkele auto die een groter succes was bij introductie dan de Mustang. Dan meten we niet zozeer en alleen de harde verkoopcijfers, maar ook de gehele buzz eromheen. Steve Jobs zou er jaloers op zijn. Lee Ioccoca, geestelijk vader achter de Mustang, wist het recept voor de auto perfect te brouwen. Veel techniek en bodemplaat kwamen bij een bestaande Ford vandaan. Zet hierop een spectaculair koetswerk en biedt diverse motoren aan. Niet alleen heel erg grote en krachtige motoren, maar juist ook eenvoudige en kleine motoren. Zo konden veel meer mensen zo’n auto kopen. En dat gebeurde dus massaal.

Het duurde dus niet lang voordat Ford Europa het idee kreeg om exact hetzelfde recept toe te passen. Was de Mustang voornamelijk gebaseerd op de Ford Falcon, de Capri beschikte over techniek van de Ford Cortina. Aanvankelijk was het niet eens de bedoeling om de auto ‘Capri’ te noemen. Tijdens de ontwikkelingsfase refereerde men aan de Ford Colt. Deze naam kon echter niet gebruikt worden, omdat Mitsubishi al de rechten had op die naam.

Alle Ford Capri’s waren dus gebaseerd oude Ford Cortina (afbeelding boven). Dat wil niet zeggen dat alle Capri’s gelijk waren. Je kon de Capri krijgen in een groot aantal verschillende uitvoeringen. Dat niet alleen, zelfs in Europa was het verschil per land aanzienlijk. De Capri werd vervaardigd op drie locaties. Zo werd de Britse Capri gebouwd in Halewood. Aldaar kon de Britse Capri-koper kiezen uit twee ‘Kent’ viercilinders (1.3 en 1.6 liter) en een ‘Essex’ V4 motor. Deze motoren werden geproduceerd in, je raadde het al; Kent en Essex. Topper in Engeland was de Capri met ‘Cologne’ V6. Dit klinkt veel chiquer dan dat het is. Cologne is het Brits voor ‘Keulen’. Het was immers een V6 uit Keulen.

Op het vasteland konden wij genieten van viercilinder uit de Ford Taunus. Deze viercilinders waren geen lijnmotoren, maar ‘V’-motoren. Tegenwoordig zie je dat nergens meer, maar vroeger kwam het geregeld voor. Denk bijvorbeeld aan de Lancia Flavia. Het voorlopige topmodel in Europa was de Capri 2300 GT, terwijl niet veel later in Engeland de Capri 3000 GT gelanceerd werd. Later werd deze bijgestaan door een luxueuze Capri 3000E.

Ondanks dat de Capri een Europese variant was op een Amerikaans recept, wilde het niet zeggen dat de auto niet verkocht werd in Amerika. Daar kon de auto namelijk vermarkt worden als luxere en compactere variant van de Mustang. De Capri moest sexy en Europees zijn, wat Ford in de reclames ook niet onder stoelen of banken stak. Ondanks dat was het vooral het bijzondere uiterlijk waar de auto het van moest hebben. De meeste Capri’s hadden een eenvoudige 1.6 ‘Kent’ motor in het vooronder liggen. In sommige markten was er een 2.0 leverbaar uit de Ford Pinto.

Compleet ‘out-of-the-box’ was een samenwerking tussen Ford en Massey Furgeson. Hun idee was om met de Capri mee te doen aan het WRC. Om een competitief voordeel te halen, werden er prototypes gebouwd met vierwielaandrijving (alle andere Capri’s hebben achterwielaandrijving), de Capri 3000GT 4×4. Ford is er zelf heel erg stil over en met een goede reden. De plannen waren er al namelijk in 1970, twaalf jaar voordat de Audi zou komen met zijn revolutionaire ‘Quattro’-vierwielaandrijvingssysteem. Naar het schijnt was de extra techniek vrij complex (dus een kleinere mate van betrouwbaarheid) en het extra gewicht te hoog.

In 1970 werd de Ford Capri RS2600 voorgesteld. Aanvankelijk dacht Ford eraan om de auto geheel in aluminum uit te voeren. De 2600 RS Concept, die destijds te bewonderen was op de Salon van Geneve, was van dit lichtmetaal gebouwd. Uiteindelijk werd besloten om de competitievariant een aluminium koets te geven en de straatvarianten gewoon een stalen versie. Deze ‘Rallye Sport’ uitvoering was uitgerust met een 2.6 liter V6 met zo’n 150 pk voor straatgebruik. De racevarianten hadden uitgeboorde motoren en leverden aanzienlijk meer vermogen.

In Engeland zijn ze nog gekker van dit soort type auto’s, wellicht dat ze daardoor een nóg heftigere variant kregen toebedeeld, in de vorm van de Capri RS3100. Zoals de naam al een beetje aangeeft kreeg deze een 3.1 motor mee, wederom een V6. Deze werd gevoed door dubbele Weber carburateurs. Qua power scheelde het overigens niets met de gewone, Europese Capri. Er zijn er 3100 van gebouwd.

De coolste Ford Capri komt niet uit Duitsland, Engeland of België, maar uit Zuid-Afrika. Aldaar werd namelijk de Ford Capri Perana gefabriceerd, door specialist Basil Green Motors (uit Johannesburg). Het was eigenlijk een soort Frankenstein-creatie. Er was al eens een Ford Escort Perana, met een dikke tweeliter Ford Pinto motor. De eerste exemplaren van de Capri Perana hadden een V6 motor, maar toen Ford deze zélf ging aanbieden, zocht Basil Green Motors het nog hogerop. Die stap werd gevonden in de vorm van de Windsor V8 uit onder andere de Ford Mustang. Deze leverde een meer dan gezonde 280 pk en dik 400 Nm aan koppel. De prestaties waren voor die tijd zéér indrukkekkend: in minder dan 7 tellen zat je op de 100 km/u! Om het Mustang-geweld aan te kunnen, kwamen veel onderdelen van een Australische Ford Falcon vandaan.

In 1972 werd de Ford Capri licht gefacelift. Het waren voornamelijk wijzigingen om de auto even iets comfortabeler te maken. Opmerkelijk, daar de standaard Capri’s niet bekend stonden om spannende rijeigenschappen. Je kon de gefacelifte Capri herkennen aan de grote koplampen en achterlichten.

De Ford Capri van de eerste generatie was vijf jaar in productie. In die tijd waren er al meer dan 1,2 miljoen Capri’s gebouwd en verkocht. De tweede Ford Capri had het een stukje lastiger. Dat kwam met name door het moment waarop de auto geïntroduceerd werd, dat was namelijk precies tijdens de oliecrisis. Er werd ervoor gekozen om de Capri nog meer als een normale auto in de markt te zetten. Zo werd de Capri iets korter, met een (iets) overzichtelijke motorkap. Dat ging overigens niet ten koste van de binnenruimte. De Capri was nog eens praktischer ook, want de achterklep was nu een hatchback, zo was er toegang tot het gehele interieur, niet slechts de kofferbak. Tegenwoordig kijken we daar niet meer van op, maar vroeger was dit best bijzonder. Sterker nog, zelfs de Escort had dat destijds niet.

Ook deze generatie Capri was leverbaar met een hele range aan motoren. In Europa kregen we de keuze uit 1.3, 1.6 of 2.0 viercilinders. De viercilinders waren met 55, 71/89 en 100 pk niet bijzonder sterk, maar wel betrouwbaar. Wilde je meer vermogen, dan moest je je wenden tot een V6 van 2.3 of 3.0 liter groot. Er waren ditmaal geen spectaculaire RS-uitvoeringen. Wel waren er semi-sportieve ‘S’, ‘GT’ en zelfs een John Player Special-Edition. De tweede generatie kondigde ook het einde aan voor de Britse Ford Capri in 1975. Sindsdien werden Capri’s enkel gebouwd in Duitsland (Keulen en Saarlouis) of België (Genk). De tweede generatie bleef vier jaar lang in productie en was beduidend minder populair dan de eerste. Met iets meer dan een half miljoen exemplaren komt de ‘Capri II’ niet eens op de helft van de ‘Capri I’.

In 1978 zag de derde generatie het levenslicht. Grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige generatie zijn de looks. Ondanks dat de auto in technisch opzicht voor een groot gedeelte gelijk is gebleven, ziet de ‘Capri 3’ er véél moderner uit. Dat was het werk van Uwe Bahnsen. De auto kreeg een nieuw front dat deed denken aan andere Fords, zoals de (toen) nieuwe Escort RS. De vier ronde koplampen gaven de auto een indrukwekkend aanzien. De bumpers waren groot en van zwart plastic en ook de grille was nu van zwart plastic. Dat zag er aan het einde van de jaren ’70 bijzonder modern uit.

De laatste generatie Capri had het zwaar. Dat lijkt vrij vreemd, daar Ford eigenlijk niet zoveel aan het recept had veranderd. De Capri was een behoorlijk betrouwbare auto, relatief praktisch, had een geweldig fraai koetswerk en was nog eens erg betaalbaar ook (dankzij eenvoudige instapmotoren als de 1.3, 1.6 en 2.0 viercilinders). Voor de liefhebbers waren er wederom een aantal zescilinder van 2.0, 2.3 en 3.0 liter. De Capri kon zowel sportief (S, X-Pack en GT4) als luxe (Ghia) besteld worden. Kortom, waar ging het mis? Er zijn verschillende redenen aan te wijzen. De grootste zal ongetwijfeld de doorbraak zijn geweest van de Hot Hatch. Auto’s als de Volkswagen Golf GTI, Opel Kadett GT/E en Fords eigen Escort XR3 maakten de Capri eigenlijk overbodig. Dankzij hun voorwielaandrijving waren die auto’s praktischer en goedkoper. Omdat ze véél moderner waren qua opzet en architectuur, reden ze ook nog eens beter.

Maar, er is slechts zoveel wat je kunt doen met een kleine viercilinder. De dikkere Capri’s waren uitgerust met een mooie V6. Toevallig zitten we nu eind jaren ’70 / begin ’80, waarbij de turbocompressor toeneemt in populariteit. In 1982 kon je bij enkele dealers in Duitsland kiezen voor een Capri met ‘werksturbo-anlage’. Deze waren zijdelings geïnspireerd op de raceauto’s waarmee Zakspeed furore maakte. Dankzij de turbo steeg het vermogen naar 190 pk, met navenante prestaties. Via een sperdifferienteel, Bilstein-dempers en anti-rollagers werd de wegligging ook verbeterd. Er zijn 155 stuks van gebouwd.

Wilde je meer vermogen in een semi-fabrieks Capri, dan was de Tickford Capri Turbo een goede optie. Althans, als je het geld ervoor had. De Capri van Tickford was namelijk twee keer zo duur als een reguliere Capri 2.8. Deze kon je vooral herkennen aan de bijzondere bodykit met een bijna gesloten front. Onder de kap een 2.8 V6 met turbo, in dit geval goed voor dik 200 pk. Daarmee was de Capri Tickford Turbo net zo snel als de Capri Perana: 6.7 seconden naar de 100 km/u. De Tickfords waren vrij luxe uitgerust met een fraaie afwerking. Geen kaal racemonster dus, maar een luxe racemonster. Van de Tickford Capri Turbo zijn er 80 stuks gemaakt.

De Ford Capri kon je in Nederland bestellen tot 1984. Sterker nog, in heel Europa kon je de Capri niet meer bestellen, op het Verenigd Koninkrijk na. Het laatste wapenfeit aldaar was de Capri 280. Deze zijn te herkennen aan de blauw-groene lak en zevenspaaks velgen. Sommige waren uitgerust met een turbokit van Turbo Technics. Daarna was het in 1987 afgelopen met de Capri. Er zijn uiteindelijk 1.183 exemplaren van de Capri 280 gebouwd.

Dankzij de opkomst van sport sedans en snelle hatchbacks was de vraag voor de Capri ook in de UK opgedroogd. Er kwam dus geen opvolger van het model. Dat wil niet zeggen dat er geen Capri’s meer waren. Zo waren er Amerikaanse Mercury Capri’s. De eerste generatie Mercury Capri was een Ford Capri 1 zoals wij deze ook kenden. De tweede generatie Mercury Capri was in feite niets meer dan een luxe Fox-body Mustang. Het meest opmerkelijk was de derde generatie. Deze auto deed nog het meest denken aan een voorwielaandgedreven Mazda MX-5. Dit vanwege het feit dat er een Mazda viercilinder in lag en het platform van de Mazda 323 stamde. De auto is van 1989 tot 1992 in productie geweest in de States, in Nieuw-Zeeland zijn ze zelfs tot 1994 geproduceerd. Verder dan twee concepts(Visos en Iosis) is Ford niet gekomen om de Capri nieuw leven in te blazen.

Uiteraard behandelden we voornamelijk het snelle spul, maar de kracht van de Capri zat hem er in dat er juíst veel goedkope varianten beschikbaar waren. Ja, je droomde van de RS2600, maar als dat een burg te ver was, kon je kiezen voor heel veel andere, meer bescheiden varianten. We hebben nu al een tijdje de mogelijkheid om bij de Europese Ford dealers een Mustang te kopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ok, die V8 is onbetaalbaar, maar die EcoBoost is nog niet eens zo verkeerd. We vinden het alleen niet passen bij een Mustang. Eigenlijk hadden ze de Mustang iets moeten aanpassen en de viercilinder ‘Capri’ moeten noemen. Veel geschreeuw, weinig wol. In positieve zin. Dat kan een vrij modale ‘ruwe-bolster-blank-pit’ auto tot een ware volksheld maken.