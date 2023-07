Deze elektrische auto heeft een dieselmotor (echt waar)

Hier gaat iets chronisch mis, denken wij zo. Deze elektrische auto met dieselmotor moet de wereld gaan redden.

We moeten met zijn allen overstappen op een elektrische auto. Je kan nog zo veel weerstand bieden, uiteindelijk zul je wel moeten. Auto’s met plofmotoren zullen uiteindelijk nutteloos zijn. Simpelweg omdat je er nergens meer mee kan rijden en omdat het onbetaalbaar is geworden. Uiteindelijk weten we allemaal dat het die kant op zal gaan.

Maar als het klootjesvolk over moet stappen, dan moeten de overheden wel het goede voorbeeld geven. In Amsterdam was het college zo hypocriet om nog eventjes snel 37 diesel vuilniswagens te kopen voordat de milieuregels ingaan.

Je weet wel, de milieuregels die ze ZELF bepaald hebben. Het GroenLinks bolwerk dat iedereen in een EV wil hebben, komt erachter dat het niet altijd eventjes praktisch is.

GM Defense e-MCV

In Amerika is het de bedoeling dat alles en iedereen overgaat op een elektrische auto. Dat betekent dat de overheid dat ook moet doen. Die hebben dan een flinke cultuuromslag in het verschiet, want alles lijkt daar nog te draaien op de power van een V8.

Ook bij het leger zullen ze aan de EV moeten. In dit geval – op Independence Day – staat dit product van GM Defense – de e-MCV – te popelen om op valse voorwendselen een land binnen te vallen op zoek naar WMD’s.

In de basis is de GM Defense e-MCV een GMC Hummer, maar dan zonder luxe. De afkorting e-MCV staat voor Electric Military Concept Vehicle. Ze willen bij het leger geen last hebben van Range Anxiety, want er zit een accupakket in van maar liefst 212 kWh. Maar dat is niet voldoende voor de overheid, dus is er een range-extender.

Elektrische auto met dieselmotor

Zoals we in de titel verklappen (geen clickbait) is dat een dieselmotor. Het is een aggregaat met een vermogen van zo’n 17 pk. Volgens GM Defense is de actieradius 482 kilometer op een volle lading. Het is mogelijk om 160 kilometer aan range erbij te laden in 12 minuten. De drie motoren zijn gezamenlijk goed voor 1.001 pk en 15.000 Nm.

De gewone GMC Hummer is een enorm zwaar apparaat en dat zal nu niet anders zijn, maar deze militaire versie zal wel wat lichter zijn. De enorme carrosserie en alle luxe zijn weggehaald. In plaats daarvan zijn er 37 inch offroad wielen. Oh, en natuurlijk de nodige benodigdheden om jezelf te kunnen verdedigen. Of het Amerikaanse leger deze auto’s ook daadwerkelijk gaat gebruiken is niet duidelijk, maar klinkt als een zeer plausibele optie, nietwaar?