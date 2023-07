Prijs vernieuwde Giulia Quadrifoglio: duurder dan de M3?

De prijs van de vernieuwde Giulia Quadrifoglio is niet mals, maar je krijgt er veel voor terug.

Vorige week konden we de gefacelifte Giulia Quadrifoglio laten zien. Een heel erg grote verrassing was het natuurlijk niet, want de gewone Alfa Giulia is namelijk een tijdje geleden al onder handen genomen en @wouter heeft daar al mee gereden.

Vervolgens onthulde Alfa Romeo de Giulia Quadrifoglio Anniversario, een heuse special edition die al lang en breed is uitverkocht. Vervolgens kwam dan de officiële standaard gefacelifte Giulia Quadrifoglio.

Prijs vernieuwde Giulia Quadrifoglio

Het enige dat we nog niet hadden, is de prijs van de vernieuwde Giulia Quadrifoglio. Welnu, die heeft Alfa Romeo bekend gemaakt! Vanaf 138.500 euro staat ‘ie op gele kentekenplaten. Daarvoor heb je een sportsedan met koolstofvezel cardanas, achttraps automaat van ZF en een 520 pk sterke biturbo V6. Deze knalt in 3,7 seconden naar de 100 km/u en haalt een top van 307 km/u.

Prijzen van de concurrenten

Als we de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vergelijken met zijn concurrenten, zit de BMW M3 er natuurlijk het dichtste bij, zowel qua prestaties als prijs. Bij BMW is de M3 met handbak is het goedkoopst, de M3 Competition kun je iets beter vergelijken met de standaard Giulia Q. De BMW en de Alfa zijn dus zéér aan elkaar gewaagd. De M3 is moderner, maar de Giulia is veel mooier.

BMW M3 (handbak) | € 131.910,30

BMW M3 Competition | € 138.307,30

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | € 138.500

Audi RS5 Sportback | € 142.940,07

Mercedes-AMG C 63 E-Performance | € 147.834

Ook de Stelvio

Niet alleen is de prijs van de vernieuwde Giulia Quadrifoglio bekend, ook de topuitvoering van de Alfa Romeo Stelvio is opgefrist en heeft een prijskaartje gekregen van de importeur. De Stelvio Quadrifoglio is er vanaf 166.000 euro en dat is aanzienlijk duurder dan de Giulia. De Stelvio Quadrifoglio knalt in 4 seconden naar de 100 km/u en kan een topsnelheid halen van 283 km/u. Qua concurrenten is het ietsje dunner gezaaid. Audi heeft namelijk geen RS-Q5 en de GLC63 AMG moet nog geïntroduceerd worden.

Beide modellen zijn per per direct te bestellen!