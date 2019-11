Dit zijn de allereerste Volkswagen ID.3’s

Zo ziet de elektrische auto er buiten een beursvloer uit.

De productie van de Volkswagen ID.3 is vandaag officieel gestart. Interessante tijden breken aan, want gaat dit kersverse model van Volkswagen de traditionele Golf in de weg zitten? Eind volgend jaar zullen we daar een eerste antwoord op krijgen wanneer de verkoopcijfers binnenrollen. Pas in 2021 kun je daar pas een goed beeld bij krijgen, wanneer het eerste volledige verkoopjaar van start gaat.

Volkswagen produceert de ID.3 in Zwickau, Duitsland. Deze fabriek is compleet omgebouwd om het produceren van elektrische auto’s mogelijk te maken. Daarmee heeft Volkswagen een primeur te pakken. Niet eerder werd een fabriek op deze wijze door een autoconcern getransformeerd. Pas een deel van die transformatie is reeds gebeurd. Pas in 2021 is de fabriek in Zwickau helemaal klaar voor een productietoekomst met elektrische auto’s.

Onder de aanwezigheid van Bondskanselier Dr. Angela Merkel en Volkswagen Group CEO Dr. Herbert Diess rolde de eerste exemplaren van de ID.3 van de band. Hoewel de productie nu van start is gegaan moeten we hier in Nederland nog wel even wachten op de elektrische auto. De marktintroductie is pas in de tweede helft van volgend jaar. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend, maar Volkswagen zegt binnenkort met nieuws te komen op dit vlak. De ID.3 beleefde eerder dit jaar zijn debuut op de IAA in Frankfurt.