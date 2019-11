Eindelijk: nieuwe Honda Fireblade is officieel!

We hebben er even op mogen wachten maar vanavond was het dan zo ver. Honda stelde tijdens de previewavond in Milaan de nieuwste Fireblade voor.

CBR1000RR-R Fireblade en CBR1000RR-R Fireblade SP

28 Jaar geleden zag de eerste Fireblade het levenslicht en vanavond werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal. Het mag geen geheim zijn dat de supersport categorie niet meer het leeuwendeel van de verkopen uitmaakt, maar dat zou je niet denken als je de reactie van de motorjournalisten zag vanavond bij het zien van de nieuwe ‘Blade’. Natuurlijk een update van de CB1000R is leuk en ook die nieuwe Africa Twin in levende lijve is prima. Maar kom met een nieuwe Fireblade en iedereen staat letterlijk op de banken.

Als je hem ziet staan in CBR1000RR-R SP uitmonstering dan heeft ie inderdaad ook wel iets weg van de RCV213V MotoGP motor en zijn straat legale RC213V-S broer. In de persinformatie wordt dan ook veelvuldig aan dat model gerefereerd.

De 2020 CBR1000RR-R wordt aangedreven door het krachtigste vier-in-lijn motorblok dat Honda ooit gebouwd heeft. Hij levert een maximum vermogen van 160 kW (217,6 PK) bij 14.500 tpm, met een koppel van 113Nm bij 12.500 tpm en een gewicht van amper 201 kg.

De CBR1000RR-R komt naast de ‘basisversie’ ook in een SP-variant met semi-actieve Öhlins ophanging. Inclusief Öhlins Electronic Control op de 43 mm NPX voorvork en Öhlins TTX36 Smart-EC achterschokbreker. Daarnaast zien we ook nieuwe Brembo Stylema radiaal gemonteerde vierzuigerremklauwen en een achterremklauw die we herkennen van de RC213V-S.

Zowel de Fireblade als de Fireblade SP zijn uitgerust met een Akrapovic titanium uitlaat. Over prijzen worden nog geen uitspraken gedaan, maar beide versies komen in twee kleurvarianten (HRC-geïnspireerd Grand Prix Red en Matte Pearl Black) en staan vanaf circa februari bij de dealers, waarbij de waarschijnlijk de SP variant iets eerder zal arriveren.