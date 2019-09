Volkswagen ID.3, de belangrijkste auto van het moment

En nee, dat is geen mening.

Volkswagen heeft het belangrijkste nieuws van de beurs. Zo, een dik statement. Maar volgens het merk, en eigenlijk volgens alles wat logisch is, is dit een keerpunt. De Kever, de Golf, en nu de ID.3. Nette specs en heel erg gebouwd op de toekomst. Het is echt de Golf van 2019.

Dus wat biedt de ID.3 om zo goed te zijn? Natuurlijk een elektrische aandrijflijn, maar dan niet zoals de ietwat tegenvallende e-Golf. De meest betaalbare versie kost 40.000 euro, de dikste versie is iets duurder maar heeft een potentieel rijbereik van 550 km. De auto heeft 204 pk.

Veelbelovend en van een merk wat men veelal vertrouwt. Alle meningen terzijde hebben we hier te maken met een hele belangrijke auto. Of je dat nou leuk vindt of niet.