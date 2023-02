Nieuwe Porsche SUV boven Cayenne: nog luxer en groter

Oh ja, en duur. Maar dat hoort wel bij deze nieuwe elektrische SUV van Porsche.

Ga maar alvast sparen, want deze nieuwe Porsche gaat naar alle waarschijnlijkheid drie keer zoveel kosten als een Cayenne. Maar dan krijg je wel wat, namelijk een 7-zits elektrische Porsche met een bereik van 700 kilometer.

Nieuwe elektrische Porsche SUV

Verleden jaar kwam de CEO van Porsche met plannen om nog een SUV te gaan maken. Ja, waarom ook niet?! De SUV’s van het merk verkopen goed en dat kan je nog meer uitmelken als er nou eenmaal een markt voor is. Het werd aangekondigd als een model boven de Macan en de Cayenne dat helemaal elektrisch is. De Duitsers zijn op dit moment wat stil over het model, maar Autocar heeft wat meer informatie uit het geruchtencircuit.

En dan met name over de prijs. Deze zal vermoedelijk aanzienlijk zijn, namelijk drie keer zoveel als de Cayenne. De auto draagt nu nog de codenaam ‘K1’, maar krijgt natuurlijk nog een pakkende naam. De SUV is sinds 2020 in ontwikkeling op de Premium Platform Electric-architectuur die Porsche samen met Audi ontwikkelt.

Zuinig

Ook al maken de energiereuzen enorm veel winst met fossiele brandstoffen, Porsche gaat met een slagschip komen dat helemaal elektrisch zal zijn. De SUV krijgt drie zitrijen, een 920V elektrisch systeem en een groot batterijpakket van meer dan 100 kWh. Hierdoor kan het zomaar de zuinigste Porsche ooit worden van dit formaat, met een actieradius van 700 kilometer.

Het design zal ook opvallend zijn, maar niet zoals een Lamborghini Urus. Denk aan deels sedan, deels cross-over met een lengte van meer dan vijf meter. De geruchten zijn dat de auto een gebogen dak krijgt, maar niet teveel. Daarnaast een steil hellende voorruit en een korte motorkap. Tevens moet de SUV zijn mannetje (of vrouwtje) staan in de blubber.

Klinkt allemaal goed. Nu maar hopen dat een dergelijke grote SUV een echt mooi ontwerp krijgt dat in real life te pruimen is. Te vaak is dat nog niet het geval bij dit soort modellen.