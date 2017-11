Deze Ford GT komt net uit de fabriek rollen

Het plastic zit nog om de stoelen!

Het blijft altijd een beetje een dubieus geval, zo’n klassieker die na jaren nog vrijwel geen enkele kilometer heeft afgelegd. Bij liefhebbers voelt het, zeker als het om een pittige stuurmansauto gaat, alsof hun hart uit elkaar wordt gescheurd door twee uiteen rennende elanden. Verzamelers daarentegen kunnen hun geluk niet op. Voor dergelijke pareltjes kunnen we veelal terecht bij de grote veilinghuizen, zo ook in dit geval.

RM Sotheby’s heeft namelijk alvast één enkele bolide op de planning staan voor hun veiling in Fort Lauderdale, die volgend jaar in de eerste week van april plaatsvindt. Nu zijn wij niet onbekend met nog in te rijden wagentjes, maar deze Ford GT (rijtest) uit 2006 maakt het wel heel erg bont. Als we het dashboard mogen geloven heeft dit tijdloze exemplaar er niet meer dan 10,8 mijlen op zitten. De eerste en enige eigenaar heeft er na aankoop schijnbaar niets anders mee gedaan, dan gezorgd dat zijn wagen niet zou verpieteren.

Om uit de vinden wat dit precies betekent, kun je een blik werpen op de binnenzijde. Hier wordt duidelijk dat hij van fabriek af haast onaangetast is geweest, om maar te zorgen dat de auto in haarfijne staat zou blijven. Naast de plastic zakken om de kuipstoelen zit de beschermingstape nog over de instaplijsten en hangt er zelfs nog een labeltje om de schakelpook van de handgeschakelde zesbak. Al met al zou dit volgens het veilinghuis moeten zorgen voor een prijskaartje tussen de $ 300.000 en $ 350.000 zonder reserves. Een biedoorlog ligt echter op de loer.

Omdat er verder nog bijzonder weinig informatie over de auto bekend is, wil ik even benadrukken dat er achterin deze wagen een supercharged 5,4-liter V8 ligt. Dit ruige blok in de iconische is goed voor ongeveer 558 pk en 695 Nm aan koppel. Wil je meer weten over de geschiedenis van deze fantastische bolide, klik dan even hier voor een lesje van ome @willeme.