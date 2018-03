De 10 meest waardevolle automerken op een rijtje

Zou de Silberpfeil het dit jaar voor elkaar krijgen?

In Nederland mogen ze misschien niet aan de leiding gaan op het gebied van verkopen, voor wat betreft de rest van de wereld maakt Mercedes-Benz korte metten met de concurrentie uit eigen land. Dit bleek al eerder uit de verkoopcijfers van 2017, maar een rapport van Brand Finance laat zien dat de prestaties van het merk nóg indrukwekkender zijn dan gedacht. Van alle autofabrikanten op aarde zijn zij het meeste geld waard.

Dit klinkt misschien niet als een grote verrassing, maar houdt hierbij in gedachten dat het Toyota was die de lijst jarenlang aanvoerde. Vorig jaar nog stond Mercedes liefst twee posities lager. Destijds werden ze overschaduwd door de Japanners en BMW.

Hoewel Mercedes inmiddels het meest waardevolle automerk ter wereld is, is het niet helemaal dankzij eigen inzet. Wanneer we de lijst van vorig jaar ernaast leggen, blijkt dat zowel Toyota als BMW flink gedaald zijn. Toyota heeft vooral in eigen gebied, in China en Japan, last van de concurrentie en ziet hen (Mercedes, BMW en Audi) veel verkopen overnemen. Hieronder zie je het overzicht in miljarden euro’s.

De rest van de top 10 kreeg eveneens met een reeks verschuivingen te maken. Zowel Honda als Porsche stijgen ieder twee plaatsen, terwijl Nissan, Ford en Audi juist iets dalen. Volkswagen en Chevrolet zijn de enige merken in de top 10 die hun positie weten vast te houden.

Buiten de top 10 krijgen we met een aantal razend overtuigende verschuivers te maken. Met name Tesla en Aston Martin hadden de zaken goed voor elkaar. De Amerikaanse elektrogigant steeg, ondanks alle negatieve berichtgeving, van plaats 31 naar plaats 19. De Britten deden het helemaal verbazingwekkend goed. Aston Martin steeg van plaats 77 naar plaats 24!

Uiteraard zijn er ook een aantal negatieven in dit verhaal. Het was enigszins te verwachten, maar dat Opel van plaats 25 naar plaats 67 daalt is toch wel enorm pijnlijk. Mitsubishi hield de schade iets beter beperkt, maar een daling van plaats 37 naar plaats 53 is niets om trots op te zijn. Rolls-Royce zal ook niet staan te springen om het feit dat ze op plaats 72 (voorheen plaats 65) te vinden zijn, zeker aangezien Bentley steeg naar plaats 38.

