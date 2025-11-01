Dit zijn de duurste EV’s van Marktplaats

Wil je heel veel geld stukslaan op een EV? Dit zijn je opties.

In het kader van de EV10-daagse hebben we veel geschreven over alledaagse EV’s, maar we gaan nu even kijken naar hele dikke EV’s. We zijn namelijk op Marktplaats gaan shoppen voor de duurste elektrische occasions.

We zullen even kort de selectieprocedure toelichten: volledig nieuwe auto’s met 10 of 100 kilometer hebben we geskipt. En we behandelen niet twee occasions van hetzelfde model, om het afwisselend te houden.

1. Maserati GranTurismo Folgore

€194.950 – 2.500 kilometer

De duurste elektrische occasion van Marktplaats is ook meteen de auto die het meest hebberig maakt: de GranTurismo Folgore. Een mooiere EV dan dit ga je niet vinden. Over de specificaties valt ook weinig te klagen: 761 pk, 1.350 Nm koppel, 458 km range en een snellaadvermogen van 270 kW. Voor dat alles betaal je €195.000, een kleine 20 mille onder de nieuwprijs. Alleen jammer van de oersaaie zwarte uitvoering.

2. Lotus Eletre R

€167.950 – 9.500 km

Op de tweede plaats treffen we een Lotus Eletre R, met 9.500 kilometer op de klok. Dit is de dikste uitvoering, met 918 pk, keramische remmen en carbon accenten. De nieuwprijs van deze auto was maar liefst €191.230, en de eigenaar wil er nu nog €167.950 voor hebben. Het probleem is: voor dat geld heb je inmiddels ook een gloednieuw exemplaar met 918 pk én carbonpakket. En als je genoegen neemt met 612 pk heb je al voor een ton een nieuwe Eletre. Deze vraagprijs is dus kansloos.

3. Mercedes G580 met EQ-Technologie

€166.850 – 19.749

De Mercedes G580 met EQ-Technologie (ja, zo heet ‘ie echt) mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dit exemplaar is goed gebruikt, want er staat al 19.749 kilometer op. De nieuwprijs was net geen twee ton en nu wordt er 167 mille voor gevraagd. Vergeleken met de Lotus is het vermogen een beetje karig: de G-Klasse heeft ‘maar’ 587 pk. Maar deze auto kan wel rondjes om zijn as draaien, dat kan de Eletre dan weer niet…

Het zijn alle drie natuurlijk afschrijvingskanonnen van jewelste, maar hé, jezelf druk maken om afschrijving is voor paupers. Dus, welke wordt het?