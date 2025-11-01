Met een paar kleine aanpassingen is de BMW X3 G45 helemaal oké

Je hebt soms niet veel nodig om een model af te maken, zoals in dit geval met de BMW X3 van 3D Design.

Japanse tuning betekent niet altijd over de top Liberty Walk-achtige pimperij. Nee, het kan ook gewoon subtiel. BMW-tuner 3D Design heeft een pakketje bedacht voor de X3, waarbij de puntjes op i worden gezet met de nieuwste generatie.

Minder is meer

Soms moet je omdenken. Minder is meer in dit geval. Of less is more, dat klinkt toch beter hè. De X3 in kwestie is de M50, oftewel de krachtigste benzineversie die nog geen volbloed M is. Waar blijft die X3M eigenlijk? Het S58-blok in dit model zou niet misstaan.

3D Design heeft het recept niet volledig herschreven, maar eerder verfijnd. Aan de voorkant vinden we een nieuwe voorspoiler van carbonfiber die netjes aansluit op de originele bumper. Aan de zijkant zijn de dorpels iets breder gemaakt, opnieuw van carbon uiteraard, waardoor de SUV een wat gespierdere houding krijgt zonder protserig te worden. Door naar de achterkant. De dakspoiler steekt iets verder uit dan het standaard exemplaar en zorgt voor net dat beetje extra flair.

Het interieur

De subtiliteit gaat door aan de binnenzijde. Er zijn nieuwe pedalen en een voetsteun van gefreesd aluminium met rubberen antislipvlakken gemonteerd. Vloermatten met het 3D Design-logo mochten natuurlijk niet ontbreken. Voor de rest is het allemaal hetzelfde gebleven bij de X3. Hopelijk wel eentje van de latere exemplaren, want de eerste productieslots hadden niet al te mooie materialen aan boord.

Het zijn allemaal kleine aanpassingen, maar dat maakt het juist leuk. Een leek zal niet eens het verschil zien tussen een gewone BMW X3 en deze met 3D Design goodies. Soms is subtiliteit gewoon een dikke prima. Zoals in dit geval. Voor meer uitbundige tuning zijn genoeg alternatieven te bedenken. De Japanners houden het in elk geval ingetogen.