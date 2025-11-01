Porsche werkt aan tunnel-modus voor de echte petrolhead

Je wist niet dat je deze functie nodig had.

Het is een afwijking waar iedere goed opgevoede petrolhead last van heeft: tunneltje in aantocht? Dan gaan de raampjes naar beneden, schakel je terug en laat je de verbrandingsmotor zingen. Mits je een leuke bak hebt natuurlijk, anders is er geen hol aan en hoor je vooral bandengeluid.

Bij Porsche dachten ze: dat fenomeen, daar moeten we iets mee doen. Maak kennis met de tunnel-modus.

Volgens documenten die door CarBuzz zijn opgeduikeld, heeft Porsche onlangs een patent aangevraagd voor een systeem dat precies dat doet: automatisch detecteren wanneer je een tunnel nadert. Vervolgens gaat de auto zich klaarstomen voor maximale akoestische beleving. Niet via GPS, maar via camerabeelden en visuele herkenning. Want, zoals Porsche terecht opmerkt, niet elke kaart weet of er daadwerkelijk een tunnel is. De systemen in de auto helpen een handje voor gegarandeerd succes.

Stand één

Zodra het systeem doorheeft dat je op een tunnel afrijdt, krijg je een melding en kun je kiezen uit twee modi. De eerste is uiteraard de “fun”-stand. De ramen gaan omlaag, de sportstand wordt ingeschakeld, de uitlaatkleppen gaan open en de transmissie schakelt een versnelling terug. Kortom: gewoon even die motor laten zingen.

Het klinkt als het meest onzinnige patent ooit. Tegelijkertijd is dit een stukje engineering dat ook alleen een merk als Porsche kan verzinnen. En in plaats van zelf in moordend tempo je raam te laten zakken, terug te schakelen en de uitlaat open te zetten is het fijn als er één knop is die dit allemaal voor je doet. Nuttig? Absoluut niet. Leuk? Jazeker.

Er is ook een comfort-stand van de tunnel-modus. Deze is speciaal voor cabrio’s. In deze stand zou het systeem je kunnen vragen om even te stoppen zodat je het dak kunt openen. De auto zet de klimaatregeling alvast iets warmer zodat je niet blauwbekkend die tunnel uit komt.

Nu hoor ik je denken. Ja, top voor al die modellen. Maar met een Taycan heb je niets te zoeken bij dit feestje. Toch is Porsche de Taycan en Macan EV niet vergeten: daar zou de tunnel-modus de kunstmatige aandrijfgeluiden tijdelijk kunnen versterken. Complete onzin natuurlijk, maar het is in elk geval lief dat de Taycan-broeders en zusters meedelen in de pret. Al komt dat never nooit in de buurt van het gejank van een verbrandingsmotor, weerkaatsend in de akoestische perfectie die een tunnel heet.

Stand twee

En dan is er nog de tweede modus en deze heeft het tegenovergestelde effect. In deze Greta-stand maak je juist zo min mogelijk lawaai in in de tunnel. De auto sluit alle ramen, de uitlaatkleppen gaan dicht en het audiosysteem wordt gebruikt om het motorgeluid actief te dempen. SAAI.

Het is een patent. Dat wil zeggen dat het helemaal niet zeker is of deze feature daadwerkelijk naar de modellen van Porsche komt. Maar het zou wel geinig zijn, toch?