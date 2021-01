Dit zijn de duurste setjes velgen van Nederland - Autoblog.nl

Voor minder dan een rooitje per wiel doen we het niet vandaag! Dit zijn de duurste setjes velgen van Nederland.

Het is dinsdag 15:00, dus is het eigenlijk tijd om iets anders te doen. Op de redactie hebben we het geregeld over wielen. Het is immers een van de meest eenvoudige manieren om je auto een compleet andere look te geven. Het maakt je auto unieker.

Sommige collega’s vinden het leuk om hun auto te voorzien van andere wielen (en nog meer modificaties), andere collega’s houden hun auto liever origineel. Maar je kan natuurlijk ook je auto voorzien van andere (originele) velgen. Maar wat kost dat nou tegenwoordig? We slingerden Marktplaats aan en gingen op zoek naar de duurste originele velgensets van Nederland!

Nummer 7: BMW Styling 666M

Prijs: 5.999 euro

De gaafste velgen zijn afkomstig BMW. Althans, dat vindt ondergetekende. Ze zijn dermate fout, dat het weer gaaf is. De velgen zijn niet eens zo gek groot, 19 en 20 is tegenwoordig zo exotisch als je tante in een legging. De Styling 666M velg kunnen we natuurlijk van de BMW M4 GTS. De velg is passend voor de M3, M4 Coupé en M4 Cabriolet. Naast de gesmede velgen zijn de banden ook bijzonder. Het zijn namelijk Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Een soort semislick, dus! Zoals het betaamt op een GTS, zijn de voorwielen 19 inch groot, de achterwielen 20 inch.

Nummer 6: Mercedes AMG-patta’s

Prijs: 6.250 euro

De Mercedes-AMG G63 is een auto die de natuurwetten tart. De auto heeft een ladderchassis, weegt enorm en heeft ook nog eens een hoog zwaartepunt. Toch is het mogelijk om met deze auto de meest bizarre capriolen uit te halen. Dat komt mede door de wielen of specifieker gezegd: de banden. Meteen de reden dat ook een setje op Marktplaats je nog een rib uit het lijf kost!

Nummer 5: Audi RS-Q8, model JUMBOJETSER

Prijs: 6.950 euro

De duurste velgen zijn niet eens de grootste velgen. Dat bewijst deze set van Audi Sport. Het zijn de wielen die je aantreft onder de Audi RS-Q8. De velgen zijn dermate groot, dat ze er in Utrecht een studentenkamer in kunnen bouwen. Omde massieve wielen zitten Hankook Winter Icept Evo2-bandjes. Tegenwoordig is Hankook een A-merk dat ook in dit soort aparte maten performance-banden in de aanbieding heeft. Goedkoop is het echter allerminst.

Nummer 4: Porsche Cayanne Carrera Sport

Prijs: 6.995 euro

De reden waarom je geen SUV moet kopen is simpel. De wielen zijn namelijk enorm. Die velgen zijn extreem prijzig om te vervaardigen. Daarnaast moeten er zeldzame banden op. In dit geval gaat het om Carrera Sport-velgen in de maat 22 inch. Volgens de verkopende partij is zo’n setje 9.195,13 euro. Dus je bespaart ook nog eens met deze gigantisch dure Speedline-velgen.

Nummer 3: Lamborghini Urus

Prijs: 6.999 euro

Voor de puristen is deze opgevoerde Touareg een doorn in het oog. Voor de bonentellers bij Lamborghini is het een geschenk uit de hemel. De Urus behelst precies datgene wat men wenst van een dergelijke auto. Omdat het een Lamborghini SUV is, zijn de velgen enorm groot. Volgens de verkoper van deze dure set velgen maak je enorme winst door deze wielen te kopen. Een zetje banden is volgens hem 4.360 euro en de velgen kosten nieuw 12.908 euro. Je verliest eigenlijk geld door de wielen niet te kopen.

Nummer 2: Porsche Cayenne Turbo

Prijs: 6.999 euro

Nog een keer een setje Cayenne-velgen. Porsche staat bekend om zijn prijzige opties. Het is simpelweg een verdienmodel. Waarom je überhaupt een optie zou moeten bestellen op een Porsche, is onduidelijk. Maar als je wil kun je de vraagprijs met 50% verhogen door opties aan te vinken. Nu kun je slim denken te zijn door de 22″ velgen achteraf te bestellen. Dat heeft dus niet veel zin. Die zijn dus ook gewoon bija zeven mille. Slik. Dan zitten er wel enorme banden onder: voor 285 breed, achter zelfs 315.

Nummer 1: Ferrari GTC4Lusso

Prijs: 9.995 euro

De duurste wielen zijn niet eens de grootste. Integendeel. 20 inch is tegenwoordig heel erg bescheiden. Het is de standaardmaat op een Renault Scénic. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat de meeste grote velgen relatief smal zijn. Uiteraard is deze set een breedset, niet onhandig met zoveel vermogen. In dit geval gaat het om een setje winterbanden. Smetje: de winterbanden zijn niet nieuw, maar zo goed als nieuw. En dat voor 10 mille.