X5 M met 823 pk is ideaal als je haast hebt met je aanhanger - Autoblog.nl

Manhart kan ervoor zorgen dat je gegarandeerd op tijd bent bij de trackday.

Het PC Hooft-gehalte van de BMW X5 is door de jaren heen flink toegenomen, maar je kunt het nog steeds aan de X5 overlaten om een aanhangwagen te trekken. Dat maakt het dus de ideale auto om een circuitspeeltje van BMW naar de trackday te transporteren.

De auto die je op de aanhangwagen ziet kenden we al. Dat is namelijk de Manhart MH4 GTR op basis van de M4 DTM Champion Edition. Deze auto is gewoon straatlegaal, maar er kunnen natuurlijk ook andere redenen zijn om de auto op een aanhangwagen te vervoeren. Het levert in ieder geval leuke plaatjes op.

De auto waar het om gaat is de X5 M. De nieuwste versie werd eind 2019 geïntroduceerd en inmiddels hebben ook de tuners er hun plasje over gedaan. Vorige week zagen we de Dähler X5 M met 700 pk. Die wordt echter nu alweer overschaduwd door deze X5 M van Manhart.

Manhart heeft het vermogen namelijk naar 823 pk getild. Dat is gewoon 200 pk meer dan het standaard vermogen van een X5 M Competition. Het koppel heeft de magische grens van 1.000 Nm overschreden. Van de standaard 750 Nm hebben de mannen van Manhart 1.080 Nm weten te maken. Met dergelijke waarden kun je de M4 bijna thuislaten.

De V8 laat ook beter van zich horen dankzij het rvs Manhart-uitlaatsysteem. De looks worden in lijn gebracht met de prestaties middels diverse carbon onderdelen, 22 inch Manhart-velgen en goudkleurige striping, het handelsmerk van de tuner. De SUV ligt ook 30 mm dichter bij het asfalt.

Tot wat voor prestaties deze pk-beul in staat is, deelt Manhart helaas niet. Als je echter in gedachten houdt dat een standaard X5 M Competition al in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprint, kun je je voorstellen dat dit bakbeest heel snel van zijn plek komt. Zelfs met een aanhangwagen.