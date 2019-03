Dít is de Auto van het Jaar 2019

Het jaarlijkse toneelstuk is weer gaande.

Zojuist was namelijk de uitslag van de Car of the Year (CotY) in Genève. Die prijs wordt bepaald door een aantal overjarige autojournalisten (al dan niet semi-corrupt), aangezien deze mensen er verstand van zouden moeten hebben. We hebben het daar al vaker over gehad, dus ik zal niet in herhaling vallen.

Na de eerste selectie van 60 kandidaten (modellen), werd onlangs de shortlist bekend. Het ging daarbij om deze finalisten: Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-PACE, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-klasse en Peugeot 508.

En de winnaar is geworden: de Jaguar I-PACE!

Jazeker, het panel van uitsluitend heerlijk roomblanke Ariërs heeft gekozen voor de elektrische Jaguar. De overwegend mannelijke (van de 60 zijn er maar 4 die niet een Sergeant-Majoor in de broek hebben hangen) waren zeker niet unaniem. Op de 508 en A-Klasse na waren eigenlijk alle modellen in de race. Het was een waanzinnig spannende race: zowel de Jaguar I-PACE als de Alpine A110 hadden 250 punten gehaald. Voor het eerst in de historie was de nummer 1 positie gedeeld! De auto met de meeste hoge noteringen geeft vervolgens de doorslag. Godzijdank was het een strijd tussen de Jaguar I-PACE en de Alpine A110. Twee auto’s die de tongen goed los maken en daadwerkelijk wat toevoegen aan het automobiele landschap. De Jaguar won het onderlinge duel met 18 tegen 16. Het wel heel timide applaus verraadde de sfeer in de zaal: een lekkere grafstemming. Tot nu toe is er maar één sportauto die Auto van het Jaar is geworden, de Porsche 928 in 1978.

Op zich is de winst voor de I-PACE wel correct. Het is een zeer betaalbare auto. De laadtijd van de auto is exceptioneel kort. Dit, terwijl de range absoluut grensverleggend is. Tevens is de auto een groot succes in Noorwegen en Nederland, wat aantoont dat de I-PACE precies is waar de consument op zit te wachten.

Vorig jaar won de Volvo XC40 nog de Kukident Incontinentieaward. De Volvo werd geroemd vanwege zijn hoge verbruik, grote luchtweerstand, gebrekkige betrouwbaarheid, het beperkte ruimteaanbod, de stevige prijs en de zeer beperkte wegligging.