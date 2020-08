Waarom de Formule E beter is dan Formule 1

Huh, wat? Is de Formule E beter dan Formule 1? Op sommige vlakken wel. Uiteraard kijken we ook wat er beter kan aan Formule E.

Het Formule E seizoen is inmiddels afgelopen. Voor het eerst heeft Autoblog de raceserie op de voet gevolgd, net zoals we met Formule 1 doen. Kleine correctie, grotendeels. Bij de Formule 1 zijn er zoveel interessante zaken die zich achter de coulissen afspelen, dat de sport ook buiten het seizoen om zeer spannend is.

Natuurlijk kunnen we heel erg makkelijk afgeven op de raceserie, want ze maken geen geluid (niet helemaal waar trouwens, maar dat terzijde). We vergelijken de sport graag met Formule 1, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Qua vermogen, gewicht, snelheden, raceduur en type banen komt het niet in de buurt. Het is een sportformule klasse die het midden houdt tussen Touring Cars (stadscircuits) en Formule 3.

Na de sport een seizoen volledig gevolgd te hebben, hebben we een lijstje met dingen die we gaaf vinden en enkele dingen die beter kunnen en moeten. Of, als we een verschrikkelijk marketingcommunicatie-adviesbureau waren: een pluslijst en een, eh, ‘kluslijst’.

Pluspunten Formule E

we beginnen met de punten die erg leuk zijn aan de Formule E.

Fabrieksteams

Het grootste voordeel is het aantal fabrieksteams. Er rijden meer fabrieksteams mee in de Formule E, dan in de Formule 1. Logisch, want nu is de klasse nog relatief betaalbaar en je hebt positieve exposure. Voor de toekomst is dit alleen maar goed. Hoe hoger het niveau, hoe leuker de races kunnen worden. Denk aan de Britse toerwagen-kampioenschappen in de jaren ’90, daarbij had bijna elk merk wel een fabrieksteam. Het geeft de klasse simpelweg een hoger aanzien.

Steden

Er wordt gereden in de meest gave steden. Het leuke is dat je relatief eenvoudig een race kunt bekijken. Ook is het veel overzichtelijker, je ziet grotere stukken van de baan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als je 350 euro betaalt en heel in de verte 40 keer de Mercedes van Hamilton weer eens ziet winnen, gaat de lol er snel af. Buiten corona om, je kan eenvoudig een race bekijken tijdens een leuke stedentrip.

Grote namen

Ja, je kan de rijders afserveren als ‘het tweede garnituur’, maar daarmee doe je de Formule E coureurs ernstig te kort. Er zitten behoorlijk wat ex-Formule 1 coureurs in, zoals Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein, Felipe Massa en Jerome d’Amborsio. Ook komen er serieuze coureurs uit andere klassen voorbij. Zelfs door de seizoenen heen komen er telkens betere rijders. De belangen zijn immers groter. Dit zorgt voor een veel interessantere raceklasse.

Techniek van jouw volgende auto

Een beetje in het verlengde van fabrieksteams, maar Formule 1 rijdt met oude techniek. Hybride auto’s waren interessant van 2000 tot 2010, tegenwoordig is het gemeengoed en zijn we al verder. De F1 moet juist een voorloper zijn en dat is niet het geval. Ja, de techniek staat nog in de kinderschoenen, maar juist in de sport kan de ontwikkeling enorm verbeterd worden.

Veel spektakel

In een Formule E-race is er over het algemeen wat meer spektakel. Een gedeelte is ‘gemaakt’ (zie kluspunten) en een gedeelte is inherent aan het concept.De auto’s rijden relatief dicht bij elkaar en er zijn veel inhaalmogelijkheden. Omdat het veld er groot is (er zijn meer Formule E teams dan Formule 1 teams), zorgt dat voor veel meer actie. De auto’s zijn grotendeels identiek, dus de kunst van de coureur kan doorslaggevend zijn. Ook slim: de races duren ‘slechts’ 45 minuten. In principe is het voor deze opzet meer dan voldoende. Als ze 300 km moeten overbruggen, gaat het een middag duren.

Niet zeker wie wint

Voortbordurend op het vorige punt, de winnaar staat niet helemaal vast van te voren. Het kan alle kanten op. Gedurende het seizoen is te zien dat DS Techeetah het telkens beter doet en dit seizoen waren ze ongenaakbaar. Maar zo’n overmacht als Mercedes in de F1 is het niet. Sterker nog, bij sommige races hadden bij DS Techeetah-coureurs het heel erg moeilijk en haalden ze ternauwernood punten.

Er doen twee goede Nederlanders mee

“Als liefhebber van de sport moet je altijd kijken. Als je geen F1 keek voor 16 mei 2016, ben je geen echte kenner en al helemaal geen echte fan.” Tsja, allemaal leuk en aardig, maar als er Nederlanders mee doen is het gewoon leuker. Dat is met voetbal zo, dat is met Formule 1 het geval en met Formule E ook. Zowel Robin Frijns en Nyck de Vries doen mee en beide heren scoren behoorlijk goed. Sterker nog, ze zijn eigenlijk altijd wel vooraan het veld te vinden. Dit zegt uiteraard ook wat over het niveau van de Nederlandse inbreng. Het maakt het kijken naar de races leuker.

Verbeterpunten Formule E

Uiteraard is de Formule E niet perfect. Ondanks de potentie zijn er wel degelijk onderwerpen die beter kunnen. Een gedeelte ligt aan de techniek, aan de andere kant omdat de raceserie nog vrij jong is. Desalniettemin zijn het wel dingen waar de fan mee geconfronteerd wordt.

Te onvoorspelbaar

Waarschijnlijk was het afgelopen seizoen een kantelpunt. Want de Formule E is soms wel té onvoorspelbaar. Het is vreemd dat de Porsches het ene moment vooraan rijden en het andere moment nergens voorin te vinden zijn. Ook Maximilian Günther (BMW i Andretti) is een fenomeen: hij wint of hij finisht niet, lijkt het wel. Die mate van onvoorspelbaarheid geven de sport nog teveel een flipperkast-sensatie.

Groot niveau verschil tussen teams en coureurs

Het verschil in team aanpak is groot. Dat komt voornamelijk nu er meer en meer fabrieksteams meedoen. Mercedes en Porsche zijn serieuze teams die uiteindelijk zoveel mogelijk races willen winnen. Maar je ziet dat sommige achterhoedeteams helemaal niet in de buurt kunnen komen. Maar dat hoort bij een gemotoriseerde sport, de strijd tussen de merken en teams onderling is ook een dimensie. Het verschil in kwaliteit qua coureurs is al veel te groot. Gelukkig zien we dat telkens betere coureurs meedoen aan Formule E. Dat verhoogt het aanzien van de klasse enorm. Tegelijkertijd is het dan ook leuker om te kijken.

Geen ‘echte’ banen

Leuk dat zo door steden rijden, maar daar is een reden voor. De techniek van elektrische auto’s staat in de kinderschoenen. Als je heel voorzichtig bent, kun je er ver mee komen, maar in de sport is het lastig. Heuvels, lange bochten, grote circuits, hoge snelheden: het is technologisch gezien nog niet mogelijk. De leukste baan tot nu toe is Mexico, waarbij er ook gedeeltelijk gereden wordt op het Formule 1-circuit. Uiteindelijk moeten de Formule E wagens gewoon een uur voluit kunnen racen op een ‘echte’ baan. Aan de andere kant: we zijn wel heel naïef door te denken dat Formule 1 coureurs wel voluit rijden gedurende de gehele race.

Te lage snelheid

In het verlengde van ‘voluit’ rijden komen we uit bij snelheid. Waarschijnlijk dat wij de grootst mogelijk moeite hebben om een Formule E auto hard te laten rijden. Waarschijnlijk ervaren we een enorm gevoel van snelheid, temeer smalle stratencircuits dit vergroten. Maar de knalharde allweather banden, het hoge gewicht en het lage vermogen van 300 pk is nog aan de bescheiden kant.

Fanboost

Er zijn diverse manieren om een voordeel te kunnen hebben ten opzichte van een andere coureur. De eerste is simpel: als je spaarzaam om gaat met de batterij, kun je aan het einde meer druk zetten. Iets dat Robin Frijns op Tempelhof liet zien. De tweede methode is Attack Mode, waarbij je tijdelijk 16 pk er bij krijg. Je moet dan onder een denkbeeldig lint rijden. Het is net even te veel Mario Kart en draagt niet bij aan de professionele stappen die Formule E nu maakt. Op zich is het wel een goede om een powerboost te hebben, maar dat je deze moet activeren door de buitenbocht te maken, nee. Het allerergste is fanboost. Dat is gewoonweg te veel marketing. Het draagt niets bij aan de sport. Via SMS kan iemand tijdelijks iets sneller.

Is Formule E de moeite waard?

Dan nu het slotstuk: is het aan te raden om Formule E te kijken? Jawohl. Kijk, het is niet het niveau van Formule 1 en het zal nog wel even duren voordat het zover is. Maar kijk even waar deze klasse een paar jaar geleden stond en waar deze nu staat.

Ondanks de ietwat ‘prikkelende’ kop hoeft het overigens geen of-of te zijn, maar kun je gewoon en-en doen. Je kan beide klassen gewoon volgen. Tel daarbij op dat we Indy 500 (deze avond!) en Le Mans dit jaar hebben en we kunnen stellen dat het qua sporten behoorlijk goed gesteld is voor de petrolhead. Zie het zo: het is een leuke aanvulling op een mix van diverse autosporten en er zit enorm veel potentie in.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer: wat vond jij leuk aan het Formule 1 seizoen? Wat vind jij dat beter kan? Of zijn er elementen uit andere (race-)sporten die de organisatie mag overnemen? Laat het weten, in de comments!