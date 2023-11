GP Abu Dhabi 2023 tijden en wat je moet weten

De laatste race van het seizoen is hier! Check hier alles dat je moet weten over de GP Abu Dhabi 2023.

We zijn aanbeland bij de laatste race van het seizoen, de GP van Abu Dhabi. Het is dat de GP van Imola niet doorging dit seizoen, anders zaten we op 24 races in één jaar. Het is dus voor veel Formule 1-medewerkers echt wel de hoogst tijd voor wat vakantie.

Maar voordat ze aan een gin-tonic kunnen lurken, is het dus tijd voor de laatste race van het jaar: dat is traditiegetrouw de GP van Abu Dhabi en dat is nu dus niet anders.

Agenda GP Abu Dhabi 2023

Voordat we alle ins en outs met je door nemen, hebben we eerste de agenda voor je:

Vrijdag 24 november

10:30 – 11:30 | Vrije Training 1

14:00 – 15:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 25 november

11:30 – 12:30 | Vrije Training 3

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 26 november

14:00 – 16:00 | Race

GP Abu Dhabi

Inmiddels is de GP Abu Dhabi al een vaste prik op de Formule 1-kalender. De eerste race werd gehouden in 2009. Sindsdien is de race bijna altijd de seizoensafsluiter geweest, behalve in 2011, 2012 en 2013. De man die hier het meeste heeft gewonnen is Lewis Hamilton, hij zegevierde hier namelijk 5 maal, alhoewel zijn laatste overwinning in 2019 was. Sindsdien is het Verstappen dat hier races wint: in 2020 ‘mocht’ hij winnen (Mercedes had de motoren teruggeschroefd), maar in 2021 was er een tikkeltje weerstand van Toto en de zijnen.

Vettel heeft de race overigens ook drie keer in zijn carrière gewonnen. Naast deze drie meervoudig wereldkampioenen is de GP van Abu Dhabi ook eens gewonnen door enkelvoudig wereldkampioenen Nico Rosberg (2015) en Kimi Räikkönen (2012). Bijzonder: Valtteri Bottas is de enige coureur die de GP van Abu Dhabi heeft gewonnen zonder wereldtitel op zak.

Het circuit: Yas Marina

Tja, het is een typische Tilke baan. En daar kun je heel erg veel van vinden. Het houdt in dat het veilig is, de enorm brede baan veel grip heeft en er voldoende voorzieningen zijn voor de toeschouwers. Het is echter ook een beetje klinisch. Bijzonder is dat het tegen de klok in loopt. Het is een baan waarbij er niet echt veel snelle bochten en doordraaiers zijn. Het zijn een paar rechte stukken met chicanes en een sectie haakse bochten. De banden rechtsachter hebben het het zwaarst.

Het circuit is 5,281 km lang, we rijden dus 58 ronden om zo tot een totaal van 306.183 km te komen. Er zijn meerdere locaties waar je kunt inhalen, zelfs zonder DRS is er wat mogelijk.

GP Abu Dhabi 2022

Voordat we alle info met je delen, kijken we eventjes naar de race van vorig jaar.

Kwalificatie GP Abu Dhabi 2022

De spanning was om te snijden. Niet zozeer om de stand in het WK, maar vooral omdat Pérez en Leclerc nog met elkaar waren voor de tweede plek in het WK. Verstappen pakte pole met een tijd van 1:23.824. Pérez kwam niet verder dan 1:24.052 en Leclerc zat hem VLAK op de hielen met 1:24.092.

Snelste ronde GP Abu Dhabi 2022

Lando Norris! Hij haalde een vers setje banden binnen en reed vervolgens in ronde 44 een tijd van 1:28.391.

Podium GP Abu Dhabi 2022

Iedereen vroeg zich af of Verstappen Checo ging helpen aan een overwinning. Want ondanks hun strubbelingen is het natuurlijk wel zo dat Verstappen in 2021 kampioen werd door Michael Masi, eh, Pérez. Maar ja, het zou niet zo ver komen. De afwijkende strategie van Pérez (een tweestopper tegen de eenstopper van Leclerc) pakte NET niet goed uit. Daardoor eindige Leclerc voor Perez in de race én het WK-klassement.

GP Abu Dhabi 2023

Alles dat we al weten over de race dit weekend vermelden we hieronder. Attent, hè?

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Abu Dhabi 2023?

De strijd om nummer 1 is al lang achter de rug. Sterker nog, Pérez is sowieso nummer 2 en Hamilton kan ook niet meer naast de nummer 3-positie grijpen. Maar dat wil niet zeggen dat er verder geen spanning is.

De strijd om P4 is een spannende: Sainz (200 punten), Alonso (ook 200) en Norris (195) zitten dicht bij elkaar. Een interne strijd die niet belangrijk is, maar wel vuurwerk kan opleveren is die tussen Gasly (62) en Ocon (58). Bij de teams is het zo mogelijk NOG spannender. Mercedes heeft 392 punten, Ferrari staat op 388. Ook tussen McLaren (284) en Aston Martin (273) is er nog wel wat mogelijk.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Abu Dhabi 2023?

De meest zachte banden die er zijn. Dat betekent dat C3 de harde band is (wit), C4 is de medium band (geel) en C5 is soft (rood).

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP Abu Dhabi 2023?

Eigenlijk zijn er twee mogelijkheden. De meest veilige is een eenstops strategie. Je start dan op de zachte banden en rijdt zo lang mogelijk door, tot ronde 15-20. Dan ga je over op hard en kan je de race uit rijden. Dat is ook wat ze er vorig jaar gebeurde (toen waren er ook C3, C4 en C5 banden). Een andere optie is ietsje eerder stoppen en dan overgaan op hard. Dan kan je 20 ronden voor de finish nog eenmaal stoppen voor mediums of een paar ronden later zelfs de gok nemen voor softs.

Weersvoorspelling GP Abu Dhabi 2023

IJzel, motregen en natte sneeuw zijn termen die je eigenlijk niet in verband brengt met Abu Dhabi. Ook dit weekend niet:

Vrijdag: Zonnig, 28 graden, geen neerslag, windkracht 1

Zaterdag: zonnig, 28 graden, geen neerslag, windkracht 2

Zondag: zonnig, 28 graden, geen neerslag, windkracht 2

Gedurende de dagen draait de wind constant. Omdat er gereden wordt in een haven, valt de hoeveelheid overlast van de wind heel erg mee.

Kansen voor Max Verstappen voor de GP Abu Dhabi 2023

Ja, kat in het bakkie. Hij heeft al 18 races gewonnen dit seizoen, dus deze kan er ook wel bij. De afgelopen drie edities won hij immers ook al. De baan ligt de auto ook behoorlijk goed.

Verrassing GP Abu Dhabi 2023

Abu Dhabi is niet heel erg anders dan Las Vegas. Ook hier belast je de banden meer met remmen en accelereren dan de hoge snelheidsbochten. Dus de Ferrari’s en Pérez komen hier goed uit de verf, alhoewel we inschatten dat het verschil minder groot is dan bij de vorige race.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Abu Dhabi 2023

Dat Verstappen gaat winnen. Hij is wederom de absolute topfavoriet. Hij staat nu al op 2/7. Norris volgt (12) en Perez (14) daarachter.

Waar kan ik de GP Abu Dhabi 2023 volgen?

Nou, dat gaan we je vertellen!

ViaPlay

Met een ViaPlay-abonnement kun je alles volgen: alle trainingen, de kwalificatie en de race. Daarnaast zijn er voor- en nabeschouwingen. Prijs is 15,99 per maand, maar dan krijg je er wel series (zoals Californication), sporten (Bundesliga voetbal) en kroegspelletjes (darts) bij.

F1TV

Je kan ook lekker een F1TV-abonnement nemen. Dat kost je 64,99 euro per jaar. Dan kun je nog veel meer omtrent de raceweekenden meekrijgen. Daarnaast kun je kiezen uit taal en camerabeelden.

VPN

In Nederland kun je niet meer de Formule 1 volgen via een regulier televisiekanaal, maar in Luxemburg en Oostenrijk kan dat wel. RTL Luxembourg en ServusTV zenden de race uit, ook online. Via een VPN kun je in het betreffende land inloggen en de race volgen. Handig hè?

Streams

Net als met populistische partijen stemmen: we geven het niet toe, maar doen het allemaal. Je weet dat het gratis ergens vandaan moet komen, en dat is met streams vrij duidelijk. Hier hebben we een zwikje streams voor je.

Grand Prix Radio

Mocht je wel beeld hebben, maar niet het juiste geluid, dan kun je kiezen voor Grand Prix Radio, met het ouderwets gezellige commentaar van Olav Mol. Jack Plooij is er ook bij!

Voorspelling GP Abu Dhabi 2023

Dit is nog wel een spannende strijd, want het gaat nog behoorlijk gelijk op tussen de drie F1-kenners op de redactie.

Jaap

Hamilton Norris Verstappen

En alweer de laatste Grand Prix van het jaar. Wat een jaar is het geweest voor Max Verstappen. Dit gaan we nooit meer meemaken waarschijnlijk. En stiekem hopen we dat ook een beetje. Natuurlijk gunnen we Max tien titels. Maar ja, dan wel in de laatste ronde van de laatste race van het jaar. Niet ergens in de zomer.



Een beetje zoals twee jaar geleden dus, toen Mikey…euhm Max magistraal won in Abu Dhabi. Maar dit jaar pakt Mercedes eindelijk de wraak. Hamilton wint ‘m en neemt een voorschot op de titel die hij volgend jaar scoort. Norris wordt weer tweede en Max sluit het jaar nog wel af op het podium met P3. Net zoals Sjaak Nieuwstad deed in 1997. Waarvan akte. Jaap, heeft op Partij voor de Dieren gestemd.

Wouter

Verstappen Pérez Sainz

Ik hoop natuurlijk op net zo veel spektakel als in 2021, maar dat gaat al niet meer. Ik vrees dat het weer een appeltje eitje wordt voor Max. Zijn kater van de Omnia nachtclub heeft hij inmiddels afgeschud, dus hij rijdt iedereen het snot weer voor de ogen. Perez doet een keer wat die moet doen en wordt tweede. Omdat ik het hem het meeste gun, zet ik vriend Carlos op 3. Wouter, heeft op Bij1 gestemd.

Michael

Verstappen Leclerc Pérez

In mijn voorspelling gewoon met een dobbelsteen gooien bleek ook in Las Vegas niet te werken voor mij. Deze keer dan toch maar weer een saaie voorspelling. Het mooie is dat je bij een voor de hand liggende voorspelling dus niet eens meer Sergio op 2 kan zetten, want die wordt toch in de laatste ronde voorbij gereden.



Dus Sergio op 3 lijkt me duidelijk. Max op 1 en 1 van de Ferrari mannen op 2. Ik zet in op Charles. Michael, heeft op Jezus Leeft gestemd.

Autoblog zal de vrije trainingen, kwalificatie en race verslaan!