Dit zijn de nieuwe beachcruisers van de Carabinieri

Lekker over het strand flaneren in je strakke pakkie en ciao zeggen tegen bellas.

Voor sommige politieagenten is het leven hard. Om hun noeste arbeid te verrichten krijgen ze van hun werkgever soms niet meer dan een fiets ter beschikking, of een Mercedes B-klasse. Anderen hebben het beter voor elkaar. In Dubai rollen de bromsnorren bijvoorbeeld in dikke supercars. In het verleden hoefden de Italiaanse Carabinieri zich ook geen zorgen te maken over hun vervoer, want dat kwam meestal uit de fabrieken van Alfa Romeo. Tuurlijk, je kan grappen maken over roest en betrouwbaarheid, maar voordat dat echt een issue werd in het zonnige Italiƫ hadden Vito en Pierluigi al lang weer een nieuw rij-ijzer onder de kont.

Dankzij de inconsistentie van het Alfa Romeo gamma, wijken de autoriteiten tegenwoordig regelmatig uit naar buitenlandse merken. Onlangs schreven we bijvoorbeeld nog over een zwik Peugeots 308 GTI die de militaire politie heeft geregeld. Toch een keiharde klap in het gezicht van de Alfa Romeo Giulietta QV (rijtest), maar ja, dat ding is ook al stokoud. Als het gaat om auto’s zonder een astronomisch prijskaartje heeft FCA de nationale lange arm eigenlijk niet echt veel toppers te bieden (flamesuit on). Of toch wel?

You betcha! Maar daarvoor moeten we wel uitwijken naar de Amerikaanse tak van het bedrijf. Zij hebben namelijk nog wat Wranglers en Renegades in het gamma voor weinig en die zijn uitstekend geschikt voor bepaalde taken. De nieuwste aanwinst van de Carabinieri in de vorm van een zwik Wrangler JK’s gaat namelijk patrouilleren op de stranden van Emilia-Romagna. Voor de gelegenheid zijn de auto’s uitgerust met het Mopar One Pack, wat onder meer bestaat uit een Lift-kit die de auto twee inches hoger legt en zwarte 17″ jetsers voorzien van stoere 32″ banden. De politie-uitvoering heeft behalve sirenes en dergelijke ook een houder voor een machinegeweer. Doen ze niet moeilijk over in het laarsland.

Stoer pakkie aan, zonnebrilletje op en met een Jeep over het strand raggen terwijl je een beetje met je geweer slingert. We kunnen slechtere banen verzinnen.