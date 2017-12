Huh? De Carabinieri kiezen voor een Fransoos!

HOE DAN!?! Of beter gezegd Come Allora!?!

Eerst even een gratuite anekdote over de Carabinieri. Vroegah toen ik nog jong en hip was, maakten we een schoolreisje naar Rome. Via Appia, de Suikertaart, het Pantheon, Vaticaanstad, dagelijks eten in het enige restaurant in Rome waar je niet lekker kan eten, goedkope ripoff voetbalshirts en natuurlijk BB guns, je kent het wel. Het laatste item zorgde indirect voor een onuitwisbare indruk bij ondergetekende, toen een held klasgenoot zijn nep-blaffer richtte op de camera van een Carabinieri-kantoor.

Hierna ging alles snel. Een kale kleerkast in Carabinieri-pak stond binnen een seconde naast de klasgenoot in kwestie, pakte hem bij zijn nekvel en sleepte hem hardhandig het kantoor binnen. Daar zou blijken dat de jongen in kwestie tot overmaat van ramp de enige was die zijn paspoort had vergeten. Nog wat witjes, maar met de nodige extra streetcred voegde hij zich pas in de avond weer bij de groep. Desalniettemin: punt gemaakt, Carabinieri.

Zoals je zou verwachten van de Italiaanse ‘Koninklijke Marechaussee’, bewegen de leden ervan zich doorgaans voort in Italiaans staal, getuige bijvoorbeeld de zeven auto’s in dit lijstje dat we eerder opstelden. In het recente verleden rolden de MP’s rond in bijvoorbeeld de Giulietta en uiteraard ook de Giulia.

Maar zoals je eigenlijk misschien ook wel zou verwachten, gaat de Carabinieri soms vreemd. Zo is in het hierboven genoemde lijstje ook een LaRo Defender te zien. Tevens zagen we nog niet zo lang geleden een paar Lotus Evora’s in Carabinieri-kleuren voorbij komen. Goed, dit zijn speciale auto’ en de 4C was destijds nog net niet op de markt.

Maar nu gaan de MP’s dus voor een Peugeot. Niet voor de minste Peug uiteraard, doch voor een heuse 308 GTI. De mannen die achter het stuur kruipen, hebben les gehad van tienvoudig Italiaans rally-kampioen Paolo Andreucci op Misano. Misschien dat dit leuke uitje de doorslag heeft gegeven bij de aanbesteding, maar het blijft een klap in het gezicht van de Giulietta QV (rijtest).