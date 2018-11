De goedkoopste en duurste plekken om een auto te bezitten

Een autoverzekeraar doet een merkwaardig onderzoek.

Nederland heeft het maar zwaar. We proberen een overheidssysteem te behouden waarin we veel betalen wordt om veel mensen te helpen. Dat heeft zeker voordelen, maar men focust zich vooral op de nadelen. Bijvoorbeeld de torenhoge prijzen van sommige producten. Vooral auto’s: wanneer de prijzen van een driecilinder baby-Audi de 50.000 euro aantikken weet je inderdaad dat het niet goedkoop is om hier een auto te bezitten.

Wat helpt: een vergelijking maken met andere landen die het nog veel slechter hebben. Dat deed de Engelse verzekeraar Compare the Market: ze pakten zes wereldwijd beschikbare auto’s – uit zes verschillende segmenten – en keken waar ter wereld je de minste of meeste centen moet neerleggen om er eentje te bezitten. De zes geteste auto’s waren de Fiat 500, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, BMW 5 Serie en Porsche 911. We gaan elke auto even bij langs.

Fiat 500

De Italiaanse supermini is in Nederland nog steeds in trek. Zijn relatief lage aanschafprijs van net boven de 10.000 euro maakt het een voordelige stadsauto. In India is hij ietsje goedkoper: 7.049 pond (7.948 euro). Daarmee is India de goedkoopste plek waar je de kleine Fiat kunt krijgen, in contrast tot China, waar de auto voor je deur staat vanaf 21.537 pond (24.187 euro). Oei…

Volkswagen Golf

De doorsnee auto voor het volk, die overigens ook steeds duurder wordt. Raar maar waar: in India kost hij maar 200 pond meer dan een Fiat 500. Voor 7.208 pond (8.095 euro) heb je er al eentje. In Portugal is hij het duurst: 24.254 pond, zo’n 27.200 euro.

Volkswagen Passat

Een flinke Duitse stationwagon (of sedan) hoeft niet duur te zijn. In Griekenland mag je er één meenemen voor 16.830 pond (18.900 euro). En bijzonder genoeg is het VW-grootmacht Brazilië waar je net niet onder de 40 mille (euro) komt: omgerekend zo’n 36.445 pond staat er op het etiket van de goedkoopste Passat aldaar.

Volkswagen Tiguan

De Tiguan is razend populair, want crossover. Maar ook de prijs is zeer vriendelijk te noemen voor een Volkswagen. Zeker in Rusland, waar de sleutels aan je overhandigd worden voor 17.182 pond (19.290 euro). Het is wederom Portugal waar de SUV met 32.633 pond (36.632 euro) de duurste ter wereld is.

BMW 5 Serie

Ook bij de 5 Serie schieten de prijzen omhoog. Maar in Mexico is een corpulente Duitser voor de deur zetten niet eens belachelijk duur: 33.221 pond (37.292 euro). Het woord ‘duur’ zal in de Portugese taal veel voorkomen, want het is wederom Brazilië waar de Fünfer met 68.626 pond (77.036 euro) een duur grapje wordt.

Porsche 911

Eén van de meest toegankelijke sportwagens is tevens een relatief goedkope manier om lekker te hoeken. In Canada kan dat al vanaf 63.059 pond (70.812 euro). Dat terwijl in India de auto juist met 164.768 pond (185.010 euro) allesbehalve goedkoop is.