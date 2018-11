Vergelijking: de nieuwe Mazda3 vs de oude

Een C-Segmenter moet saai zijn? Japanners denken daar anders over.

Momenteel is de autoshow van Los Angeles gaande en daar horen een paar leuke primeurs bij. Eentje die de tongen zeker wist los te maken is de Mazda3. Ooit begonnen als 323 en toen was hij inderdaad ietwat saai. In de nieuwe namenstrategie die aan het begin van dit millenium plaatsvond, werd de ’23’ terecht overbodig en kwam de Mazda3. Misschien nog steeds een vrij saaie auto, maar qua rij-eigenschappen een goede auto. Dat laatste is wat Mazda heeft geprobeerd te behouden. Ondertussen zijn we aangekomen bij de vierde generatie van de Mazda3: tijd om eens te kijken wat de nieuweling doet tegen zijn voorganger: de derde generatie.

Bij de afbeeldingen staat de nieuwe Mazda3 boven, de oude onder.

Exterieur

Japanners zijn goed in overal een leuk verhaaltje omheen verzinnen. Zoek maar eens op Google wat Mazda verstaat onder ‘Kodo-design‘. Want zo heet de ontwerprichting waar Mazda heen wil sinds de CX-5 in 2012. Onder Kodo verstaan we het ontwerp van de huidige Mazda’s, met de grote V-vormige grille die doorloopt in de spitse koplampen. De oude Mazda3 is ontworpen volgens die strategie en is allerminst een lelijke auto. Maar het is niks anders dan een standaard C-Segmenter met een Kodo-neusje. Dat is niet erg, maar de nieuwe Mazda3 bewijst dat het anders kan. Grotendeels gebaseerd op de Kai Concept krijgt de nieuwe 3 een wat meer Shooting Brake-achtige C-stijl mee. Gewaagd, maar Mazda komt er mee weg. De neus is iets spitser dan de vorige, met kleinere koplampen maar wel dezelfde grille. Van achteren zijn de achterlichten nagenoeg hetzelfde, maar de dubbele LED-ringen geven de auto een bijzondere uitstraling in het donker. Bijna zoals een Ferrari, zou je kunnen zeggen.





Interieur

Het interieur is bijna niet veranderd. Waarom zouden ze ook: het Mazda-interieur is eenvoudig, goed te bedienen en overzichtelijk. In de middenconsole zit een knop waarmee je het hooggeplaatste scherm kunt bedienen, zoals BMW’s iDrive. Dat is gebleven, maar zowel het scherm als de knop zijn gegroeid. Kijken we naar de klokkenwinkel, dan valt op dat de nieuwe én de oude 3 een centrale toerenteller hebben, maar waar het in de oude 3 een set digitale metertjes moet vergezellen, heeft de nieuwe aan weerszijden een extra teller zitten. Een vreemde beslissing, gezien de trend waarbij elke auto een digitaal scherm krijgt.





Techniek

Downsizen doet Mazda niet aan. Mazda’s moeten rijdersauto’s zijn en een klein turboblokje zit niet in een rijdersauto. De chef van de motorafdeling verdient voor die uitspraak een pluim, maar merken maken niet voor niks kleine motoren. Met de Skyactiv-technologie probeert Mazda zuinigere motoren te maken op andere manieren. De motorkeuzes zijn vrijwel gelijk aan de voorganger, twee benzine-viercilinders van 1,5 en 2 liter groot en een 1,8 liter grote Skyactiv-D dieselmotor. Dat is een kleine stap achteruit vergeleken met de 2,2 liter grote dieselunit in de vorige 3, maar qua power zal het waarschijnlijk weinig schelen (de cijfers en specs zijn er nog niet). Zowel een automaat als een handbak zijn beschikbaar, evenals vierwielaandrijving.

Conclusie

De Mazda3 was geen slechte auto, maar in Nederland dolf de auto altijd het onderspit tegen Opel, VW en Ford. Als dat ligt aan zijn dertien-in-een-dozijn-uiterlijk, dan is er nu geen reden meer om de 3 niet te zien als een serieuze concurrent voor de Astra, Golf en Focus. Het is namelijk een knappe auto geworden. Qua techniek lijkt hij op zijn voorganger, maar de aankomende Skyactiv-X motor lijkt een vernieuwende krachtbron te worden die de 3 goed kan gebruiken. In elk geval is het geen straf als deze auto meer te zien is op de Nederlandse wegen.